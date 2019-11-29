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自目！2男在馬雅神廟刻字留念 被抓包竟見笑轉生氣

兩名遊客竟在瓜地馬拉一座具有1300年歷史的馬雅神廟上刻下名字縮寫留念。圖為馬雅神廟示意圖。（美聯社）

兩名遊客竟在瓜地馬拉一座具有1300年歷史的馬雅神廟上刻下名字縮寫留念。圖為馬雅神廟示意圖。（美聯社）

2019-11-29 23:41:15

〔即時新聞／綜合報導〕兩名遊客竟在瓜地馬拉一座具有1300年歷史、列入世界遺產的馬雅神廟上刻下名字縮寫留念，被當地民眾發現後竟然還不爽，誇張行徑令人傻眼。

綜合外媒報導，兩名遊客提卡爾二號神廟（Tikal Temple II）上刻下了「A+P」的名字縮寫，被當地居民維尼西奧（Vinicio Alba Ruiz）當場抓包！維尼西奧詢問他們在做什麼時，兩人似乎覺得被冒犯，一臉煩躁且看起來很不爽，讓維尼西奧不禁在臉書發文說，「來這裡觀光，就必須遵守當地規則，這是不需要解釋的基本常識。」他也說，當地需要招募更多的工作人員來維護世界遺產。

瓜地馬拉旅遊產業協會（INGUAT）也發出聲明說，已經向相關單位投訴，並要求世界遺產管理單位追究兩名遊客的責任，要他們賠償損失。依照《瓜地馬拉文化遺產保護法》規定，破壞古蹟遺址的最高將處以10萬415英鎊（約400萬新台幣）及6到9年的徒刑。

提卡爾二號神廟建於西元732年，是中美洲最大的馬雅考古遺址之一，位於瓜地馬拉蒂卡爾國家公園內，在1979年被列為聯合國教科文組織世界遺產。

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