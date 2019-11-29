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空污嚴重 南韓將在冬季關閉1/4燃煤電廠

南韓空污嚴重。圖為2018年3月的首爾。（歐新社檔案照）

南韓空污嚴重。圖為2018年3月的首爾。（歐新社檔案照）

2019-11-29 23:20:02

〔即時新聞／綜合報導〕南韓能源部28日表示，南韓將在12月到2月期間停用約4分之1的燃煤電廠，以控制空氣污染的問題。其餘的電廠應足以應付冬季供電。煤電佔南韓發電量40%，但帶來的空氣污染問題不容小覷，為此南韓政府開始限制煤電使用。

綜合外媒報導，南韓能源部表示，從12月到2月之間，未關閉的煤電廠也只能以80%功率運作。能源部預估，冬季電力需求將達到約8萬8600兆瓦（MW），如果天氣極度寒冷需求將再增加。能源部稱，雖然關閉了一些煤電廠，但電力供應仍可以滿足需求，更有望超額供應，因此無須擔心。

南韓是亞洲第四大經濟體，有約60座煤電廠，供應全國40%的電力，但以煤燃料發電的方式造成巨大的空氣污染。目前為止，南韓已經於3月到6月之間停止一些老舊煤電廠的運作，並在發布空污警報時，將這些煤電廠的產能限制為最高80%。

近年來，南韓空氣品質惡化的問題已經不容忽視，南韓人甚至會下載空污警報APP，在空污嚴重時戴上口罩並盡量不讓孩子外出，室內兒童遊樂場也越來越受歡迎。一些新建公寓會在大門口裝設空氣淨化器和特殊的防護罩，防止髒空氣進家門。

這是南韓首次在冬季限制煤電使用。希望以此解決空污問題，保障全民健康。

首爾的天空被灰色細塵籠罩。圖為2018年5月的首爾。（歐新社檔案照）

首爾的天空被灰色細塵籠罩。圖為2018年5月的首爾。（歐新社檔案照）

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