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河南大量教堂遭查封 中共官員：信徒超越黨員須狠打！

中共在各省份強力打壓宗教，查封大量教堂。圖為河北教堂前豎立中國五星旗。（路透）

中共在各省份強力打壓宗教，查封大量教堂。圖為河北教堂前豎立中國五星旗。（路透）

2019-11-29 17:30:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南有大量基督教信徒，也是中共打壓宗教的重點省份。去年光8月，河南新密市就有56個聚會點遭查封，並在今年遭強拆或另做他用，教會損失共上千萬元。中國更有官員警告信徒，稱中國信教教徒已經超越黨員人數，所以對信徒一定要「狠抓、狠打」不留情。

根據《寒冬》雜誌報導，新密市遭查封的多數教堂，都是由信徒集資建造，光其中37處被查封的教堂，修繕費用就高達1300萬人民幣（約5600萬新台幣）。一名信徒透露，56個聚會地點是河南政府2015年至2017年推動「以堂帶點」政策才發展起來的。不過，自從去年2月《宗教事務條例》實施以後，連政府控管的宗教場所也頻頻遭到打壓。

報導指出，政府壓迫令教會損失慘重，比如新密市周樓教堂是2015年由教會拿出信徒捐獻的200萬人民幣（約新台幣870萬）購買，後續又整修、購買設備花了100萬人民幣（約新台幣435萬元），如今卻被政府強迫以低價賣給當地村委會，而該市其他教堂也發生多起類似事件。

此外，河南南陽市教堂、聚會點也遭到查封，光是淅川縣和唐河縣今年就有95處遭到取締，與南陽相臨的鄧州市，更有141處聚會場所被取締。一名淅川縣的政府官員甚至警告當地信徒，稱中國信教教徒已經超越黨員人數，所以對信徒一定要「狠抓、狠打」不留情。

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