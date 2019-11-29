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酷！泰小學前「3D斑馬線」像走在空中 駕駛錯覺降速減少車禍

泰國北碧府（กาญจนบุรี）一處小學前近來出現神奇3D斑馬線，使駕駛產生錯覺而減速通過。（路透）

泰國北碧府（กาญจนบุรี）一處小學前近來出現神奇3D斑馬線，使駕駛產生錯覺而減速通過。（路透）

2019-11-29 17:01:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國北碧府（กาญจนบุรี）近來出現一條神奇3D斑馬線，志工團隊為了提升行人安全，因此在一處國小前畫出3D效果的斑馬線。雖然行人近距離通過斑馬線時看不出異狀，但對駕駛而言，遠看就像是一塊自由漂浮的白板，因而減速通過。

根據《路透》報導，曼谷郊區Wat Bueng Thong Lang學校校門外的斑馬線非常特別，是由學生與志工繪製而成。這項計畫由泰國政府儲蓄銀行資助，並在學校、寺廟等多人聚集的地方附近也畫了6條同樣是3D效果的斑馬線，希望能夠降低車禍發生率。

每天接送小孩上下學的父母親都認為這是一項非常棒的主意，「每當我看著它，就像是在路上漂浮，吸引我的注意力，而且我的小孩也喜歡走在上面，感覺就像行走在空中」。不過，對駕駛者而言，遠看卻以為有大型白色物體擋在路中，3D效果使駕駛產生錯覺而成功減速慢行。

根據國家衛生安全局（NHSO）統計過去4年的數據顯示，泰國有10672起交通事故與行人有關，造成900多人死亡，是一大潛在用路危機。3D斑馬線為當地帶來正向力量，志工團隊也將在未來6週內再完成至少3處斑馬線，政府銀行也將審核贊助企業是否要投入更多支持。

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