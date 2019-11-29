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WHO報告出爐！自殺已成15至19歲青年主要死因

自殺已成15至19歲青年的主要死因。（擷取自WHO網站）

自殺已成15至19歲青年的主要死因。（擷取自WHO網站）

2019-11-29 13:47:42

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）今年的報告指出，自殺的人數不斷攀升，平均每年有80萬人死於自殺，全球有79％的自殺事件都發生在中低收入國家，自殺也成為15至19歲青年的主要死因之一，最常見的方式有攝入農藥、上吊，與飲彈。

報告指出，自殺是家庭、社會，甚至整個國家的悲劇，會對人們帶來長期的影響。2016年時，自殺就已是全球15-29歲青年的主要死因之一，且全球有79％的自殺事件都發生在中低收入國家。

報告也發現，儘管高收入國家較明白自殺與精神障礙（抑鬱症、酗酒等）的關聯性，或許能提前預防；但一般人面對突如其來的龐大壓力時，仍然會湧起自殺的衝動，例如遭遇災難、暴力、孤立；而長期被歧視的弱勢族群，例如難民、移民、非異性戀者（LGBT）的自殺率都相當高。若有過自殺未遂，再次自殺的機率也很高。

根據統計，最常見的自殺方式有攝入農藥、上吊，與飲彈，了解常用的自殺方式對預防策略的設計非常重要，可以採取許多措施來防止，例如減少用品的獲得途徑（農藥、槍枝等）、制定酒精政策以避免過度飲用、對精神障礙者進行早期識別與治療、培養衛生工作者評估與管理自殺行為、藉由媒體宣導正確觀念等。

最後，報告表示，自殺是一個複雜的問題，預防自殺的工作需要許多部門協作，包括衛生部門以及教育、勞工、農業、商業、司法、法律、國防、政治和媒體等部門。對此，WHO會員國將致力實現全球目標，即於2020年將各國的自殺率降低10％，但有個隱憂是，全球只有28個國家有預防自殺的策略。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
安心專線：1925
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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