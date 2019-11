癌末父遺願「再和家人乾一杯」 圓夢臨終照惹哭網友

2019-11-29 14:58:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名男子面臨癌症末期,他心中最後的願望就是再次和家人一起喝啤酒,20日晚間,他的家人們團聚在他身邊,一起聊天喝酒,最後拍下一張燦笑照,他便安詳過世。

據《BBC》報導,威斯康辛州87歲的諾伯特斯姆(Norbert Schemm)患有大腸癌第四期,本月中旬病情嚴重惡化,他就許願能再次和家人團圓一起喝啤酒。20日晚上,家人們陪伴他身旁,他一手握著妻子的手,一手拿著啤酒與兒子們合影,幾小時候他就過世了。

諾伯特斯姆的孫子亞當斯姆(Adam Schemm)表示,當他看到這張照片時,心中感到相當安慰,看得出來當時爺爺在笑,他正在做他想做的事情,他感嘆「爺爺奶奶和他的孩子們在生命最後一刻都聚在一起,讓我感到很欣慰」。

這則貼文吸引許多網友關注,更有網友分享類似經驗,PO出他爺爺過世前如願喝到酒的照片,強調儘管爺爺有阿茲海默症,他與父親仍覺得為他完成遺願是一件相當重要的事。

I don’t know you... but I felt this. Days before my grandpa passed he let my dad and I know he wanted a cigar and a beer. We made it happen. I’m so sorry for your loss. Your grandpas smile is one for the books! pic.twitter.com/HDv3y2kLeA