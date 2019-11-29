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癌末父遺願「再和家人乾一杯」 圓夢臨終照惹哭網友

美國一名87癌末病患的遺願是再次與家人團聚喝酒，願望實現後數小時，他就安詳離世了。（圖擷自Adam Schemm推特）

美國一名87癌末病患的遺願是再次與家人團聚喝酒，願望實現後數小時，他就安詳離世了。（圖擷自Adam Schemm推特）

2019-11-29 14:58:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子面臨癌症末期，他心中最後的願望就是再次和家人一起喝啤酒，20日晚間，他的家人們團聚在他身邊，一起聊天喝酒，最後拍下一張燦笑照，他便安詳過世。

《BBC》報導，威斯康辛州87歲的諾伯特斯姆（Norbert Schemm）患有大腸癌第四期，本月中旬病情嚴重惡化，他就許願能再次和家人團圓一起喝啤酒。20日晚上，家人們陪伴他身旁，他一手握著妻子的手，一手拿著啤酒與兒子們合影，幾小時候他就過世了。

諾伯特斯姆的孫子亞當斯姆（Adam Schemm）表示，當他看到這張照片時，心中感到相當安慰，看得出來當時爺爺在笑，他正在做他想做的事情，他感嘆「爺爺奶奶和他的孩子們在生命最後一刻都聚在一起，讓我感到很欣慰」。

這則貼文吸引許多網友關注，更有網友分享類似經驗，PO出他爺爺過世前如願喝到酒的照片，強調儘管爺爺有阿茲海默症，他與父親仍覺得為他完成遺願是一件相當重要的事。

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