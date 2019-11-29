母愛偉大！2歲幼女喊肚子餓 昏迷1個多月母親竟奇蹟甦醒餵奶

費雷拉（Maria Laura Ferreyra）遇襲後昏迷近1個多月，聽見2歲女兒喊肚子餓竟突然睜開雙眼，掀起衣服餵哺母乳。（圖擷取自la negra y la gente臉書）

2019-11-29 13:23:42

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷東北部城市聖弗朗西斯科（San Francisco）一名42歲女子費雷拉（Maria Laura Ferreyra）遇襲後昏迷近1個多月。直到上週，她的丈夫德爾加多（Martin Delgado）帶著2歲小女兒到醫院陪伴她，小女兒躺在費雷拉身邊喊著「肚子餓」，竟喚醒費雷拉掀起衣服餵哺母乳，令人感動。

綜合外媒報導，費雷拉在某次外出時遇襲，面臨腦死的可能，醫生甚至建議德爾加多同意器官捐贈，躺臥病床昏迷已1個多月。雖然費雷拉的病情未見好轉，但德爾加多深信她總有一天會好起來。

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直至上週，德爾加多帶著2歲小女兒到醫院探望，小女兒躺在費雷拉身邊喊著「肚子餓」，費雷拉竟突然睜開雙眼，掀起衣服餵哺母乳。德爾加多見證這神奇一刻，感動表示「所有人都哭了，看到她們互相擁抱，作為母親的本能真的太神奇了」。即使費雷拉沒有意識，但德爾加多認為她認出了女兒，甚至看到她像昏迷前一樣的撫摸著女兒。

報導指出，檢察官法伊拉（Leonor Failla）正在調查這起襲擊案件，目前鎖定一名23歲男子涉案。

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