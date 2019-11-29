日本確診境內首宗「人猴共通」疱疹B病毒感染症 全球僅50例

日本鹿兒島一名動物實驗技術員感染「人猴共通」疱疹B病毒感染症，為日本境內首例，圖為示意圖。（美聯社）

2019-11-29 10:48:20

〔即時新聞／綜合報導〕日本鹿兒島市昨（28日）一家開發醫藥品公司技術員被診斷出「疱疹B病毒感染症」（Herpesvirus B Infection），為日本境內首例。然而，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，自1932年以來，全球僅有50人患病，屬罕見疾病。

綜合日媒報導，日本西部鹿兒島市的官員證實，開發醫藥公司「New Nihon Kagaku」的動物實驗設施內，一名負責猴子動物實驗的技術員被診斷出「疱疹B病毒感染症」，為日本境內首例。不過，沒有紀錄顯示技術員遭猴子咬傷，尚未得知技術員為何受到感染。

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「疱疹B病毒感染症」通常是遭猴子咬傷或體液接觸所傳染，潛伏期約2至5週，會出現發燒、癱瘓等症狀，嚴重者更有可能引發神經障礙相關疾病。

鹿兒島市指出，該技術員在今年2月時，曾因頭痛和發燒症狀就醫，但未查出病因，8月底至另一家醫療機構進行基因檢查。最後，才在本月初確定感染「疱疹B病毒感染症」。

報導指出，以全球而言，人類感染「疱疹B病毒感染症」的情況相當罕見。CDC表示，自1932年以來，全球感染此疾病者僅50人，其中已有21人死亡。即便是被野生猴子咬傷，人類感染的機率也非常低，但確診後若延遲就醫，則可能導致嚴重腦損傷或死亡，死亡率高達80%。

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