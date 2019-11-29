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李嘉誠39億「應急錢」第三期開放申請 店家PO照感謝

香港首富李嘉誠。（路透）

香港首富李嘉誠。（路透）

2019-11-29 08:05:18

〔即時新聞／綜合報導〕香港首富李嘉誠的基金會於10月宣布，捐資10億港幣（約新台幣39.4億元）幫助當地中小企業，本月26日開放第三階段申請，支援對象為旅遊業及小販。網路上有餐廳PO文收到李嘉誠基金會捐款，讓網友直呼「香港超人」。

李嘉誠基金會於10月宣布，捐資10億港幣（約新台幣39.4億元）支持當地中小企業度過難關，李嘉誠表示「配合政府新宣佈的20億中小企備用資金，期望基金會這10億能起帶頭作用，歡迎各界提供意見，合心合力，集思廣益 ，一以貫之。」並分為「飲食業」、「零售業」、「旅遊業及小販同業」三個階段。第三階段於本月26日已開放申請，總金額為1億港幣（約新台幣3.8億元），合格旅行社可獲得2.5萬（約新台幣9.7萬元）至5萬港幣（約新台幣19萬元），小販申請通過可獲5000港幣（約新台幣1.9萬元）。

香港法式餐廳「Provence普羅旺斯」日前在臉書po文表示，收到李嘉誠先生的心意了，特別表示感謝。從照片中可見到收款文件，以及一張李嘉誠署名的卡片，上面寫著「一點心意，與您共勉」，讓網友大呼「香港超人」、「誠哥精神」。

香港法式餐廳「Provence普羅旺斯」日前在臉書po文感謝李嘉誠。（圖翻攝自臉書）

香港法式餐廳「Provence普羅旺斯」日前在臉書po文感謝李嘉誠。（圖翻攝自臉書）

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