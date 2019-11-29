廖文和布袋戲團法國巡演 觀眾熱愛獨創大型人偶

2019-11-29 01:11:02

〔中央社〕廖文和布袋戲團受邀參與由法國世界文化館規劃的第23屆想像藝術節，大獲好評。主辦單位特於演出前後安排戲偶與觀眾互動，讓民眾近距離感受台灣布袋戲傳統與創新兼具的文化魅力。

廖文和布袋戲團受想像藝術節邀請，於里昂及巴黎共進行5場演出。巴黎新庭Jean-Houdremont文化中心場演出更與社區活動中心以及樂齡機構合作，加邀100多位國小學童與銀髮族共襄盛舉，演出座無虛席，還需加排折疊椅。精湛的操偶技術與精彩的聲光效果，使全場驚呼連連，滿堂喝彩。

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法國世界文化館與想像藝術節的任務，是要讓法國民眾認識世界各種不同的文化表達形式，尤其是在法國還少有人知或較不被關注的文化傳承與表現。

在接受中央社記者採訪時，世界文化館館長暨想像藝術節策展人卡夏（Severine Cachat）表示，「一直以來，世界文化館透過駐法國台灣文化中心和台灣保有非常緊密的關係，時常邀請台灣藝術團體。」

卡夏也提到與廖文和布袋戲團接觸的起點。世界文化館創辦人暨主席卡茲納達（Cherif Khaznadar）曾造訪台灣，因緣際會發現當時正在廟會廣場表演的廖文和布袋戲團，觀眾反應熱烈，卡茲納達從此便深深著迷。

除了廖文和布袋戲團外，世界文化館也會邀請傳統形式的台灣偶戲，如提線木偶。然而提到廖文和布袋戲團的特別之處，卡夏說，「廖文和布袋戲一方面保有傳統技藝，另一方面也十分創新現代。而這就是非物質文化遺產的特質—與時俱進的文化表現。」

有鑒於這項特質，卡夏接著說，「才能吸引到這樣多樣的觀眾族群，不僅銀髮族很喜歡，年輕的觀眾也很享受這場表演。」根據卡夏得到的觀眾反饋，這場表演吸引多元文化族群，橫跨語言障礙，無論什麼年齡或背景的觀眾都能輕鬆理解。

2019年是劇團第4次法國巡演，此前也受邀參加2005年、2010年想像藝術節以及2011年梅傑爾世界偶戲節。精彩表演獲費加洛報、解放報、TV5等法國新聞及報章報導。

廖文和團長在受訪時表示，為了這次的法國巡演，團隊在5個月前已開始設計製作原創戲碼「大勇俠」的全新木偶，專為法國演出量身打造。廖文和說，這種大而精緻的戲偶，是台灣的特產，別的地方都沒有。廖文和指出，「為台灣文化宣傳是我們任務之一，要讓海外觀眾知道台灣布袋戲一直在發展、求進步，這是很重要的，如此觀眾也才會喜歡。」

自1976年創團以來，廖文和布袋戲團秉持與時俱進的傳承精神，不僅在戲碼上屢屢創新，更運用雷射激光與電子聲響等嶄新聲光技術，為不同世代的老中青觀眾帶來新穎的布袋戲體驗。廖文和團長爐火純青的操偶技藝與複調嫻熟的多人聲演出是布袋戲的底蘊，獨創的大型人偶及輝煌佈景則是戲團的金字招牌。

今年劇團為法國觀眾帶來原創戲碼「大勇俠」以及經典的「西遊記之紅孩兒」，且特別為此次巡演研發新聲光技術，與法國各年齡層的民眾分享深植台灣民眾心中獨特的文化記憶。11月30日、12月1日巴黎奧貝維埃馬術劇院仍有兩場演出，有興趣的觀眾可購票觀賞。（編輯：徐崇哲）

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