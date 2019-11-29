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鹿兒島一人確診(泡)疹B病毒感染症 日本境內首例

2019-11-29 00:53:02

〔中央社〕日本鹿兒島市今天表示，受託開發醫藥品的「新日本科學」公司鹿兒島市動物實驗設施，有一名技術員被診斷出罹患(泡)疹B病毒感染症。此病例全球至今僅約50例，是日本境內首例。

日本讀賣新聞報導，總社位於東京的「新日本科學」的鹿兒島市研究設施，進行猴子動物實驗的一名技術員罹患(泡)疹B病毒感染症（Herpesvirus B Infection）。日本厚生勞動省表示，這是日本境內首個確診病例。

B病毒是(泡)疹病毒的一種，獼猴、日本獼猴等獼猴屬的猿猴大半都帶有這種病毒。這種病毒不會經由空氣傳染，但人類有可能因被帶有這種病毒的猿猴咬傷或抓傷而感染，潛伏期2至5週，會出現發燒、麻痺等症狀，嚴重的話，可能會有神經障礙後遺症。

鹿兒島市表示，這名技術員是實驗業務助理，可能是在醫藥品研發階段，使用猿猴進行安全性調查時受到感染。今年2月這名技術員出現頭痛、發燒症狀，到醫療機構就診，醫師查不出病因。

8月底，到另一家醫療機構接受基因檢查。11月上旬，日本國立感染症研究所驗出這名技術員感染了(泡)疹B病毒。

鹿兒島市和這家公司沒對外公布這名技術員目前的身體狀況，也沒公布性別、年齡。

報導說，(泡)疹B病毒感染症已有有效治療藥，很少傳給人類，全球至今僅約50個病例。這名技術員直接接觸猿猴的機會很少，沒有被猿猴咬到或抓傷痕跡。（編輯：劉學源）1081128

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