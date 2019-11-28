捲共諜疑雲中企 悄悄關子公司未通報香港證交所

「香港中國創新投資公司」負責人向心。（記者黃捷攝）

2019-11-28 14:21:42

〔中央社〕自稱是共諜而向澳洲投誠的中國男子王立強指控，自己曾任職、登記於香港的中國創新投資公司是一諜報機關。有澳洲獨立記者發現，這家公司3週前已悄悄關閉大部分的營運。

雪梨一名專門調查企業不法與貪瀆的公民記者克蘭（Anthony Klan）撰文指出，中國創新投資公司（CIIL）是由設於北京的金融巨擘「中國光大集團」所控制，中國光大集團是中共的國營企業。

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提交香港法人監督單位的文件另顯示，中國創新投資公司悄悄地在11月8日，將5間旗下投資子公司裡至少4間予以凍結。

中國創新投資公司11月8日凍結相關投資子公司之舉，是在王立強向澳洲安全情報組織（ASIO）投誠並宣誓作證數日之後。

克蘭指出，中國創新投資公司凍結至少4間子公司，似乎未通報香港證交所；根據香港的法人相關法律，中國創新投資公司必須向監管單位提交這個動向，法律也規定，基於不間斷揭露重大資訊的義務，公司任何業務與經營的實質調整，都必須通知證交所。

中國創新投資公司24日向香港證交所提交一份聲明，稱公司執行長向心與妻子龔青（CIIL代理董事）在準備從桃園機場離開台灣時，被調查局留置。向心夫婦接受檢察官訊問後，遭限制出境。

克蘭的報導指出，儘管是在香港證交所登記上市，辦公室也設立在香港的上環，但中國創新投資公司的組成是在惡名昭彰的避稅天堂開曼群島。

中國創新投資凍結營運的4間子公司分別為太陽創建有限公司、唯美視界有限公司、藍色天使有限公司、廣遠星空有限公司。據公司網頁，中國創新投資公司分別透過這些子公司投資於「新能源」、「新光源」、「新媒體」，並以廣遠星空做為資金管理平台。

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