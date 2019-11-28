93歲英國女王傳2021年退休 查爾斯將成攝政王

英國媒體報導，高齡93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會選擇在18個月後退休，由查爾斯王子成為攝政王。（法新社）

2019-11-28 16:48:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，在位67年，高齡93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會選擇在18個月後，年滿95歲退休，由現年71歲的查爾斯王子成為攝政王（Prince Regent），他也是英國歷史上在位時間最長的王儲。

根據《太陽報》報導，儘管「政權更迭」和「攝政」是英國王室的敏感字眼，但女王退休的可能性已非第一次被外界討論，英國人也知道女王不可能永久地當下去，她的丈夫菲立普親王早在2年前，便以95歲高齡宣布退休。

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報導指出，近日，女王最喜愛的兒子，次子安德魯王子捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，1名受害女子出面指控，安德魯王子逼迫當時未成年的她發生性關係。安德魯王子日前接受《BBC》專訪時談及此案，竟稱「不後悔與艾普斯坦做朋友」，讓英國王室陷入公關災難。

據悉當公關危機爆發時，查爾斯王子正與妻子卡蜜拉在紐西蘭訪問，他致電給女王，一起決定要求安德魯王子解除王室職務。報導形容，即使查爾斯王子不是對安德魯扣下扳機，他也絕對是裝了子彈。

查爾斯王子回國後，立刻與父親菲立普親王在山均漢姆堡（Sandringham）會面，討論危機處理。王室消息人士告訴《太陽報》記者，「安德魯和艾普斯坦的醜聞，給了查爾斯一個機會去涉入，展現他能夠管事」，隨著查爾斯王子對於王室事務的掌控程度增加，女王退休的可能性就越大。

英女王近年來已逐漸減少公務次數，在2016年仍有332場，去年已降至至283場；查爾斯王子去年則是507場。

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