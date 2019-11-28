為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

93歲英國女王傳2021年退休 查爾斯將成攝政王

英國媒體報導，高齡93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會選擇在18個月後退休，由查爾斯王子成為攝政王。（法新社）

英國媒體報導，高齡93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會選擇在18個月後退休，由查爾斯王子成為攝政王。（法新社）

2019-11-28 16:48:08

〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，在位67年，高齡93歲的英國女王伊麗莎白二世可能會選擇在18個月後，年滿95歲退休，由現年71歲的查爾斯王子成為攝政王（Prince Regent），他也是英國歷史上在位時間最長的王儲。

根據《太陽報》報導，儘管「政權更迭」和「攝政」是英國王室的敏感字眼，但女王退休的可能性已非第一次被外界討論，英國人也知道女王不可能永久地當下去，她的丈夫菲立普親王早在2年前，便以95歲高齡宣布退休。

報導指出，近日，女王最喜愛的兒子，次子安德魯王子捲入已故美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性醜聞，1名受害女子出面指控，安德魯王子逼迫當時未成年的她發生性關係。安德魯王子日前接受《BBC》專訪時談及此案，竟稱「不後悔與艾普斯坦做朋友」，讓英國王室陷入公關災難。

據悉當公關危機爆發時，查爾斯王子正與妻子卡蜜拉在紐西蘭訪問，他致電給女王，一起決定要求安德魯王子解除王室職務。報導形容，即使查爾斯王子不是對安德魯扣下扳機，他也絕對是裝了子彈。

查爾斯王子回國後，立刻與父親菲立普親王在山均漢姆堡（Sandringham）會面，討論危機處理。王室消息人士告訴《太陽報》記者，「安德魯和艾普斯坦的醜聞，給了查爾斯一個機會去涉入，展現他能夠管事」，隨著查爾斯王子對於王室事務的掌控程度增加，女王退休的可能性就越大。

英女王近年來已逐漸減少公務次數，在2016年仍有332場，去年已降至至283場；查爾斯王子去年則是507場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
否認涉入美富商淫魔案 安德魯王子：自己讓王室失望了
2019-11-16 14:16

否認涉入美富商淫魔案 安德魯王子：自己讓王室失望了
英王室富豪榜出爐！伊莉莎白二世女王財富646億居冠
2019-10-21 11:19

英王室富豪榜出爐！伊莉莎白二世女王財富646億居冠
風禾公園第一排 京澄無為中路正核心

風禾公園第一排 京澄無為中路正核心
義大利地產大亨與英國公主訂婚 傳駙馬爺狠甩台裔女友、小孩
2019-09-26 23:59

義大利地產大亨與英國公主訂婚 傳駙馬爺狠甩台裔女友、小孩
英皇室蒙羞？安德魯王子被爆曾搭戀童富豪的「蘿莉塔特快」
2019-08-26 11:05

英皇室蒙羞？安德魯王子被爆曾搭戀童富豪的「蘿莉塔特快」
健康走 愛長久

健康走 愛長久
哈利梅根奢華行徑惹議 威廉凱特一家人搭廉航出遊
2019-08-24 23:02

哈利梅根奢華行徑惹議 威廉凱特一家人搭廉航出遊
安德魯王子、柯林頓再爆性醜聞 曾飛往「性奴島」
2015-01-27 10:09

安德魯王子、柯林頓再爆性醜聞 曾飛往「性奴島」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播