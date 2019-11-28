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紐時：川普知後果 無法不簽香港人權法案

美國總統川普今天簽署「香港人權與民主法案」。（路透）

美國總統川普今天簽署「香港人權與民主法案」。（路透）

2019-11-28 12:46:19

〔中央社〕美國總統川普今天簽署「香港人權與民主法案」，釋出即便他正與中方協商貿易協議之際、仍支持香港民主人士的信號；美國媒體分析，川普知道阻擋法案的後果，所以不得不簽署。

「香港人權與民主法案」，不只要求美國政府需制裁在香港侵害人權的港府、中方官員，還要求國務院每年檢視香港的特殊自治地位，判斷是否享有美國在貿易及其他方面的特殊待遇，一旦美國不再認定香港仍具特殊自治地位，香港就會失去相較大陸內地更佳的與美貿易待遇。

法案授權美國總統每年點名、制裁在香港境內侵害人權的人士，能動用的制裁手段包含凍結資產、讓這些人士無資格取得簽證、入境美國無法獲得臨時入境許可（parole），現有的簽證則可能被撤銷。

相關法案還要求美國總統在法案生效30天後，禁止發行欲出口「涵蓋軍用品」（covered munitions items）給香港警方的許可證。這些軍用品包含催淚瓦斯、橡膠子彈等常被港警用來對付「反送中」示威者的武器。

「紐約時報」指出，川普直到上週都不願承諾會簽署，稱他支持示威者但中國領導人習近平「是我的好友」，使得他究竟會否簽署這份法案成為爭論話題。但因法案在參、眾兩院都已通過，讓川普別無選擇。

紐時分析，川普若不簽署，這份香港人權法案會在12月3日自動生效，即便川普以總統職權否決這項法案，國會也絕對會推翻總統的否決，使得縱使一些最堅定的貿易擁護者，都提醒川普別阻擋這個法案。

在港從事食品進口的32歲林先生常參與這波示威，他說：「我希望這（香港人權法案）能發揮警告港府、北京官員、親北京人士及港警的作用，我覺得若他們知道行事恐會遭制裁，處理示威時將會有所節制；我們只是想要回我們的自治，不是他們的敵人。」

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