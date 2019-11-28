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川普PO照秀精壯身材！ 網友：等你給小熊維尼一拳

川普PO出一張借用洛基身材的換臉照。（圖片取自川普臉書）

川普PO出一張借用洛基身材的換臉照。（圖片取自川普臉書）

2019-11-28 11:36:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普愛用社群媒體眾所皆知，更樂於分享網路上許多奇異、搞笑的照片及影片；川普今早同時在臉書、推特PO出一張「換臉照」，將自己的臉接在拳擊手的身體上，但沒有做出任何解釋，引爆網友一連串惡搞、猜測，還有人留言說，「還在等你給小熊維尼一記重拳」。

該張照片借用的是好萊塢經典電影《洛基》的身體，以此片奠定巨星地位的席維斯史特龍（Sylvester Stallone）也是川普粉絲，他曾在接受媒體專訪時表示，「我愛川普」。

由於川普沒有對該張照片做任何註解，遂成為網友發揮惡搞、創意的大好時機，有人將該張照片與川普實際照片做對比，附註「網路上的你和現實世界的你」，或是批評川普只是個小丑，但也有人留言說，「還在等你給小熊維尼一記重拳」、「愛死了」。

川普因本月初前往沃爾特里德國家陸軍醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center），外界猜測是否有其健康問題；川普先是在當地時間週二的佛州造勢大會表示「讓我告訴你們，如果我健康亮紅燈，我就不會在這裡對著2萬多人大聲嚷嚷」，因此川普的照片，可能也是要強調他的身體有如洛基般勇猛。

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