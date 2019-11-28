美籍華裔女遭拘逾3月 中國外交部稱涉「尋釁滋事」

美籍華裔女子江世萍今年8月回到上海時突遭逮捕，並已被中國當局拘留超過3個月。圖為中國監獄示意圖，與新聞內容無關。（美聯社）

2019-11-28 12:06:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名華裔女子今年8月回到中國奔喪，卻在班機落地後隨即遭中國當局逮捕，至今已被拘留逾3個月，讓家人及親友相當擔心。中國外交部證實此事，並說該女子涉及「尋釁滋事」罪名。

綜合外媒報導，來自亞利桑那州噴泉山（Fountain Hills）的華裔女子江世萍（Shiping Jiang，音譯），今年8月與兒子江大衛（Dawei Jiang，音譯）飛往上海欲參加父親葬禮，卻在29日班機落地後隨即遭到逮捕。

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根據江大衛以及江世萍的親友們轉述，當時所有機上乘客都還沒下飛機，就有人進入機艙要帶走江世萍。江世萍向他們出示美國護照，他們隨即奪走她的護照和手機；江世萍詢問為何要被帶走，他們只說等等會告訴她。

江世萍最終沒能參與父親的葬禮。而江大衛在上海等了幾個星期，依然沒有等到母親獲釋，只能先行回到美國。

中國外交部已經向媒體證實此事，指稱江世萍是因涉及「尋釁滋事」罪名而遭逮捕，但並沒有透露更多細節。1名美國國務院發言人表示，他們正在監控這起案件，除了向江世萍的家人提供協助外，也會定期前往拘留所探望她。

江世萍在中國出生，但已經定居在亞利桑那州長達11年。她在噴泉山經營一家按摩店，深受當地居民和顧客喜愛。江世萍的好友們目前會定期關心江大衛，並協助他們繳付各種帳單。

亞利桑那州眾議員史懷克（David Schweikert）也與美國駐上海總領事館聯繫，並取得一封來自江世萍的回信。江世萍在信中表明自己受到很好的對待，但好友們認為她是受到脅迫才這麼說。

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