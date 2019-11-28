為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

美籍華裔女遭拘逾3月 中國外交部稱涉「尋釁滋事」

美籍華裔女子江世萍今年8月回到上海時突遭逮捕，並已被中國當局拘留超過3個月。圖為中國監獄示意圖，與新聞內容無關。（美聯社）

美籍華裔女子江世萍今年8月回到上海時突遭逮捕，並已被中國當局拘留超過3個月。圖為中國監獄示意圖，與新聞內容無關。（美聯社）

2019-11-28 12:06:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州一名華裔女子今年8月回到中國奔喪，卻在班機落地後隨即遭中國當局逮捕，至今已被拘留逾3個月，讓家人及親友相當擔心。中國外交部證實此事，並說該女子涉及「尋釁滋事」罪名。

綜合外媒報導，來自亞利桑那州噴泉山（Fountain Hills）的華裔女子江世萍（Shiping Jiang，音譯），今年8月與兒子江大衛（Dawei Jiang，音譯）飛往上海欲參加父親葬禮，卻在29日班機落地後隨即遭到逮捕。

根據江大衛以及江世萍的親友們轉述，當時所有機上乘客都還沒下飛機，就有人進入機艙要帶走江世萍。江世萍向他們出示美國護照，他們隨即奪走她的護照和手機；江世萍詢問為何要被帶走，他們只說等等會告訴她。

江世萍最終沒能參與父親的葬禮。而江大衛在上海等了幾個星期，依然沒有等到母親獲釋，只能先行回到美國。

中國外交部已經向媒體證實此事，指稱江世萍是因涉及「尋釁滋事」罪名而遭逮捕，但並沒有透露更多細節。1名美國國務院發言人表示，他們正在監控這起案件，除了向江世萍的家人提供協助外，也會定期前往拘留所探望她。

江世萍在中國出生，但已經定居在亞利桑那州長達11年。她在噴泉山經營一家按摩店，深受當地居民和顧客喜愛。江世萍的好友們目前會定期關心江大衛，並協助他們繳付各種帳單。

亞利桑那州眾議員史懷克（David Schweikert）也與美國駐上海總領事館聯繫，並取得一封來自江世萍的回信。江世萍在信中表明自己受到很好的對待，但好友們認為她是受到脅迫才這麼說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國稱霸印太「路途曲折」 美日印三國阻擋擴張野心
2019-11-28 09:12

中國稱霸印太「路途曲折」 美日印三國阻擋擴張野心
遭控向中國傳遞國安機密 「共諜」美籍華裔導遊今認罪
2019-11-26 14:19

遭控向中國傳遞國安機密 「共諜」美籍華裔導遊今認罪
第五大道 首付10萬 工程期月付8888元起

第五大道 首付10萬 工程期月付8888元起
中國進口美全豬量增百倍 美農業部令肉商揭露豬肉銷售
2019-11-26 10:37

中國進口美全豬量增百倍 美農業部令肉商揭露豬肉銷售
轉當中國間諜賣國 前美CIA情報員遭判刑19年
2019-11-23 08:07

轉當中國間諜賣國 前美CIA情報員遭判刑19年
健康走 愛長久

健康走 愛長久
談美中衝突 美國務卿：對抗的是「中共」而非中國
2019-11-09 12:15

談美中衝突 美國務卿：對抗的是「中共」而非中國
美譴責中迫害維族人權 中國反嗆：對貿易談判沒幫助
2019-10-30 13:24

美譴責中迫害維族人權 中國反嗆：對貿易談判沒幫助

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播