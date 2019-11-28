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恐怖！傳中共藉傳統文化謬解聖經 疑欲「同化代替消滅」

中共先前數度被爆查封、強拆與改造三自教堂、聚會點，長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，表示倖存的部分疑被改得「面目全非」，傳出有講道人被逼宣傳共產主義意識形態，還似要照中國價值觀、習俗解釋聖經。（圖翻攝自《寒冬》官網）

中共先前數度被爆查封、強拆與改造三自教堂、聚會點，長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，表示倖存的部分疑被改得「面目全非」，傳出有講道人被逼宣傳共產主義意識形態，還似要照中國價值觀、習俗解釋聖經。（圖翻攝自《寒冬》官網）

2019-11-28 11:10:17

〔即時新聞／綜合報導〕基督教中國化？中共先前數度被爆查封、強拆與改造三自教堂、聚會點，長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今刊文，表示倖存的部分疑被改得「面目全非」，傳出有講道人被逼宣傳共產主義意識形態，還似要照中國價值觀、習俗解釋聖經。

《寒冬》報導，9月中逾200名宗教信徒、各界人士出席廣州一處文化課堂，河南一名講道人疑不願參加學習，被威脅不去就沒收傳道證，而有另名與會的基督徒透露，每天早上6時起讀《弟子規》、背誦習語錄，並學習傳統文化，據稱老師除告訴學員中國人為何要信外國人的神，還說中國文化5000年，西方文化才幾百年。

報導指出，該名信徒提到，上下課都得向投影的軒轅皇帝像、孔子像行90度3鞠躬，若不願行禮恐招異樣眼光，並指有些人隨從了，憂心不知不覺中被洗腦。

報導提到，除了思想上，教堂布置也似被整改。《寒冬》稱其記者走訪河南鄭州、洛陽一些教堂，發覺幾乎都已無耶穌畫像、聖經經文掛圖，由印上社會主義核心價值觀、傳統文化和聖經對照的牌匾取代，且多數似有意突出非宗教的內容。

報導提及，一名三自講道人還控中共意圖竄改教義，並舉例聖經提到，「我又告訴你們：凡人所說的閒話，當審判的日子，必要句句供出來。因為要憑你的話定你為義，也要憑你的話定你有罪」，但中共以《弟子規》中「人有私，切莫說，人有短，切莫揭」解讀。

報導引述，該名講道人感嘆，中共似全方位洗腦牧師長老，藉以瓦解信仰原有本質，使信徒完全順服，並質疑政府欲把基督教信仰和政治、傳統文化聯姻，以「同化代替消滅」。

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