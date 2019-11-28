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慘烈！香港抗爭港警承射逾萬催淚彈、逮5800人、2600傷

香港反送中抗爭，警方發射逾萬催淚彈，逮走5800人，傷2600人。（法新社）

香港反送中抗爭，警方發射逾萬催淚彈，逮走5800人，傷2600人。（法新社）

2019-11-28 08:24:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭持續5個多月，根據香港保安局提出報告，從6月9日至11月21日，全港逾900場示威抗爭、警方逮捕了逾5800人，發射約1萬枚催淚彈、更發射19發實彈，至11月12日已使用約4800橡膠子彈，更有超過2600人受傷。

綜合媒體報導，香港保安局局長李家超是在昨天答覆議員提問時，做上答覆，李家超並指出，在已逮捕的5800人，有923人已被落案控告，而在警方射發實彈中，傷了3人，全都已出院。而2600人受傷指的到公立醫治療的統計，未進入醫療系統的不列計。

另外根據警方初步清點，單日發射催淚彈最多的是11月12日，在香港中文大學二號橋上狂射2300多枚，其次是10月1日中共國慶抗爭射出1600多枚、第三名就是11月18日理工大學衝突1400多枚，至今，理工大學仍有示威者抗爭留守。

另外，從10月5日起至11月14日，共有632人涉違反《禁蒙面法》被捕，有95人的案件已經或正在司法程序中，有3人獲無條件釋放。

受傷的逾2600人中，李家超指其中有470人是警務人員；並收到1261宗投訴暴警案，涉及960項指控，但全都還在調查中。

但被捕的人士中，11月18日理大抗爭中，有超過80名醫生、護士、義務救護員在理大外被捕，李家超解釋，這些人當中有超過10人無法證明受到急救訓練。

香港反送中抗爭，警方發射逾萬催淚彈，逮走5800人，傷2600人。（路透）

香港反送中抗爭，警方發射逾萬催淚彈，逮走5800人，傷2600人。（路透）

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