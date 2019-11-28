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阿爾巴尼亞強震增至30死 救難人員搶救雙胞女娃

2019-11-28 04:11:02

〔中央社〕阿爾巴尼亞昨天遭數十年來最強地震重創，至今死亡人數已增至30人，義大利搜救隊今天在西部港市杜拉索搶救一個家庭受困瓦礫堆下的6個人，包括一對雙胞女娃。

路透社報導，這家人住在亞得里亞海（Adriatic Sea）港市杜拉索（Durres），他們的4層樓房屋在地震中倒塌，救難人員今天與時間競賽，在瓦礫堆中努力找尋生還者。

這個家庭原本有9個人受困，但昨天有個17歲男孩獲救生還，後來搜救人員又找到一位79歲老婦和一個8歲女童的遺體。

搜救人員相信，這家人還有6個成員受困，包括兩個年僅一歲半的女娃、兩個分別是6歲和7歲的男孩，以及一個16歲女孩和一位52歲的行動不便男子。雙胞女娃的父親和其他親屬焦急關注搜救行動。

國防部表示，這次強震除在各地奪走30人性命，還造成650人受傷，另有20人仍然失蹤。

英國廣播公司（BBC）報導，接近震央的杜拉索和北部的圖曼鎮（Thumane）災情最為慘重。目前已有45人由瓦礫堆下獲救，總理拉瑪（Edi Rama）承諾，救難人員將持續搜救到底。

如果死亡人數持續上升，這場地震可能比1979年造成40人死亡的地震更為嚴重。

這次規模6.4強震的震央在首都地拉那（Tirana）西北方30公里，巴爾幹半島各地都可以感覺到震動，甚至亞得里亞海另一邊義大利南部的普利亞地區（Puglia）也有感。

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