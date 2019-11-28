西班牙緝獲運毒潛艇 載3公噸古柯鹼價值33億

2019-11-28 03:27:02

〔中央社〕西班牙警方官員今天表示，警方週末在外海緝獲一艘載有3公噸古柯鹼的潛艇，市價高達1億歐元（台幣約33億5700萬元），據信這是首度破獲毒販利用潛艇走私毒品到歐洲。

西班牙警方23日在西北部加利西亞地區（Galicia）外海截獲這艘20公尺長的潛艇，但3天後才讓這艘沈到海底的潛艇重新浮出水面，把它拖到附近港口，並清點潛艇上載運的毒品數量。

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警方發布聲明說，他們查獲152包古柯鹼，總共重約3公噸。

以往有毒販被逮到使用潛艇運送古柯鹼到墨西哥，再走私進入美國，哥倫比亞的毒販尤其常用這種方法。西班牙警方表示：「這是歐洲首度查獲以這種方式運送毒品。」

中央政府駐加利西亞地區代表戴艾茲比雅如（Javier Losada de Azpiazu）告訴記者，這批毒品的市價高達約1億歐元。他說：「這是項劃時代的歷史性緝毒行動。」

接近調查工作的消息人士稍早告訴法新社，這艘潛艇來自南美洲，但戴艾茲比雅如說，警方還在調查潛艇的確實來源。

他又說，共有240位探員參與這項緝毒行動，西班牙並與巴西、葡萄牙和美國警方合作。

西班牙「國家報」（El Pais）報導，警方今天公布的影片顯示，潛水人員由上方小艙門進入生鏽的潛艇內，然後用氣袋讓它浮出海面。

警方官員說，由於海象惡劣，潛艇上的毒販無法把毒品轉送到另外一艘船上，因此把潛艇沈到海底，棄艇逃走，但此時被搜尋的警方人員發現。警方當場逮獲一名穿潛水裝的厄瓜多籍嫌犯，24日又逮捕另一個厄瓜多人，但第3名嫌犯在逃。

專家估計，販毒集團至今已打造約1000艘這類所謂「運毒潛艇」，大部分只能半浮半沈，無法完全潛到水裡。

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