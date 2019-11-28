歐盟執委會首位女性主席 誓言力抗氣候變遷

2019-11-28 01:35:01

〔中央社〕歐洲聯盟執行委員會下屆主席德國籍的范德賴恩今天誓言，將加強因應氣候變遷同時擴大經濟成長。歐洲議會議員最終經表決，同意她12月1日出任歐盟執委會主席。

歐洲議會（EU Parliament）議員以461票贊成157票反對，同意范德賴恩（Ursula von der Leyen）擔任歐盟執委會主席以及由26位執委組成的新團隊。

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表決前她以英語、德語與法語向歐洲議會發表演說表示：「對抗氣候變遷，我們片刻都不容浪費，勢必需要大規模投資。」

不過她說，綠色倡議必須具有「包容性」，這是針對波蘭等成員國的表態，這些國家仍仰賴煤炭提供就業、能源和成長。

范德賴恩表示，任何歐盟貿易協議將涵蓋保護環境條款，並說歐洲投資銀行（European Investment Bank）將成為歐盟的氣候轉型銀行。

接替榮科（Jean-Claude Juncker）的范德賴恩，將成為擔任歐盟執委會主席的首個女性，這位現年61歲的前德國國防部長將面臨諸多挑戰，包括經濟改革、移民問題以及氣候變遷。

歐盟執委會為歐盟提出從預算以至能源等各方面法律、代表歐盟5億公民與世界各國磋商貿易協議，且作為歐盟競爭監管機構，負責批准公司合併以及為臉書（Facebook）和谷歌（Google）等全球科技巨擘制定規範。

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