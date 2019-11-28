土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 00:21:11

〔中央社〕土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，安卡拉需要S-400防空飛彈系統，「不是買來放著不用」，但也表示將會繼續就此與美國商討，強調任何強加的措施或條件，一概不予接受。

土耳其媒體報導，軍方25、26日在安卡拉穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）附近運用F-16和其他戰鬥機，測試向俄羅斯採購的S-400雷達系統。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日對此表達「憂心」，但同時表示，華府和安卡拉會繼續磋商化解此事。

請繼續往下閱讀...

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在安卡拉與到訪的索馬利亞外長阿瓦德（Ahmed Issa Awad）召開共同記者會時說：「不是買來放著不用，我們有其需要。」

「每日晨報」（Daily Sabah）引述他說：「光是S-400系統還不夠，土耳其需要新的、額外的防空飛彈系統。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯重申土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾經表示，若華府能夠提出保證，安卡拉可以對美採購愛國者飛彈。他表示，艾爾段於13日訪華府時也提出S-400議題。

土耳其原本有意對美採購愛國者飛彈，經許久努力仍無法如願，因而於2017年與俄羅斯簽署採購S-400的25億美元協議。莫斯科於今年7月、9月分別交付一套系統。安全部門消息人士稍早指出，兩套系統將部署在安卡拉，明年4月前全面運作。

過去一段時間以來，S-400採購案成為土、美齟齬癥結所在。華府強調俄製武器與北大西洋公約組織（NATO）系統不相容，而且會對其先進第5代戰鬥機F-35構成威脅。安卡拉則一再強調，不會將S-400與NATO系統進行整合，因此不會使這個聯盟致F5F0J01.CAP [IN] 11/28/19 00:16:53土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用〔中央社〕土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，安卡拉需要S-400防空飛彈系統，「不是買來放著不用」，但也表示將會繼續就此與美國商討，強調任何強加的措施或條件，一概不予接受。

土耳其媒體報導，軍方25、26日在安卡拉穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）附近運用F-16和其他戰鬥機，測試向俄羅斯採購的S-400雷達系統。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日對此表達「憂心」，但同時表示，華府和安卡拉會繼續磋商化解此事。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在安卡拉與到訪的索馬利亞外長阿瓦德（Ahmed Issa Awad）召開共同記者會時說：「不是買來放著不用，我們有其需要。」

「每日晨報」（Daily Sabah）引述他說：「光是S-400系統還不夠，土耳其需要新的、額外的防空飛彈系統。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯重申土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾經表示，若華府能夠提出保證，安卡拉可以對美採購愛國者飛彈。他表示，艾爾段於13日訪華府時也提出S-400議題。

土耳其原本有意對美採購愛國者飛彈，經許久努力仍無法如願，因而於2017年與俄羅斯簽署採購S-400的25億美元協議。莫斯科於今年7月、9月分別交付一套系統。安全部門消息人士稍早指出，兩套系統將部署在安卡拉，明年4月前全面運作。

過去一段時間以來，S-400採購案成為土、美齟齬癥結所在。華府強調俄製武器與北大西洋公約組織（NATO）系統不相容，而且會對其先進第5代戰鬥機F-35構成威脅。安卡拉則一再強調，不會將S-400與NATO系統進行整合，因此不會使這個聯盟面臨威脅，拒絕退出S-400採購協議。

艾爾段和美國總統川普13日在白宮會談時，同意將要求各自的部長和國安顧問「立即設法解決S-400問題」。艾爾段25日告訴記者，兩國官員將於明年4月前致力解決NATO兩大盟國間的此一紛爭。

美方已排除土耳其參與F-35匿蹤戰鬥機開發計畫，華府7月間也曾警告將對安卡拉實施制裁。卡夫索格魯今天強調，土耳其是F-35計畫夥伴，截至目前已投資約14億美元、為這項計畫而生產的零件總值達22億美元。他警告：「在最糟情況下，如果無法採購F-35，我們會被迫尋找替代方案。」

艾爾段也已公開表示，他曾向川普表達，在F-35議題上，若美方不能做出更多讓步，則安卡拉將會尋求替代方案。（編輯：劉學源）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法