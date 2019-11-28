為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用

2019-11-28 00:21:11

〔中央社〕土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，安卡拉需要S-400防空飛彈系統，「不是買來放著不用」，但也表示將會繼續就此與美國商討，強調任何強加的措施或條件，一概不予接受。

土耳其媒體報導，軍方25、26日在安卡拉穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）附近運用F-16和其他戰鬥機，測試向俄羅斯採購的S-400雷達系統。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日對此表達「憂心」，但同時表示，華府和安卡拉會繼續磋商化解此事。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在安卡拉與到訪的索馬利亞外長阿瓦德（Ahmed Issa Awad）召開共同記者會時說：「不是買來放著不用，我們有其需要。」

「每日晨報」（Daily Sabah）引述他說：「光是S-400系統還不夠，土耳其需要新的、額外的防空飛彈系統。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯重申土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾經表示，若華府能夠提出保證，安卡拉可以對美採購愛國者飛彈。他表示，艾爾段於13日訪華府時也提出S-400議題。

土耳其原本有意對美採購愛國者飛彈，經許久努力仍無法如願，因而於2017年與俄羅斯簽署採購S-400的25億美元協議。莫斯科於今年7月、9月分別交付一套系統。安全部門消息人士稍早指出，兩套系統將部署在安卡拉，明年4月前全面運作。

過去一段時間以來，S-400採購案成為土、美齟齬癥結所在。華府強調俄製武器與北大西洋公約組織（NATO）系統不相容，而且會對其先進第5代戰鬥機F-35構成威脅。安卡拉則一再強調，不會將S-400與NATO系統進行整合，因此不會使這個聯盟致F5F0J01.CAP [IN] 11/28/19 00:16:53土耳其外長：俄製飛彈系統不會買來擺著不用〔中央社〕土耳其外交部長卡夫索格魯今天表示，安卡拉需要S-400防空飛彈系統，「不是買來放著不用」，但也表示將會繼續就此與美國商討，強調任何強加的措施或條件，一概不予接受。

土耳其媒體報導，軍方25、26日在安卡拉穆爾泰德空軍基地（Murted Air Base）附近運用F-16和其他戰鬥機，測試向俄羅斯採購的S-400雷達系統。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）26日對此表達「憂心」，但同時表示，華府和安卡拉會繼續磋商化解此事。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）今天在安卡拉與到訪的索馬利亞外長阿瓦德（Ahmed Issa Awad）召開共同記者會時說：「不是買來放著不用，我們有其需要。」

「每日晨報」（Daily Sabah）引述他說：「光是S-400系統還不夠，土耳其需要新的、額外的防空飛彈系統。」

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，卡夫索格魯重申土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾經表示，若華府能夠提出保證，安卡拉可以對美採購愛國者飛彈。他表示，艾爾段於13日訪華府時也提出S-400議題。

土耳其原本有意對美採購愛國者飛彈，經許久努力仍無法如願，因而於2017年與俄羅斯簽署採購S-400的25億美元協議。莫斯科於今年7月、9月分別交付一套系統。安全部門消息人士稍早指出，兩套系統將部署在安卡拉，明年4月前全面運作。

過去一段時間以來，S-400採購案成為土、美齟齬癥結所在。華府強調俄製武器與北大西洋公約組織（NATO）系統不相容，而且會對其先進第5代戰鬥機F-35構成威脅。安卡拉則一再強調，不會將S-400與NATO系統進行整合，因此不會使這個聯盟面臨威脅，拒絕退出S-400採購協議。

艾爾段和美國總統川普13日在白宮會談時，同意將要求各自的部長和國安顧問「立即設法解決S-400問題」。艾爾段25日告訴記者，兩國官員將於明年4月前致力解決NATO兩大盟國間的此一紛爭。

美方已排除土耳其參與F-35匿蹤戰鬥機開發計畫，華府7月間也曾警告將對安卡拉實施制裁。卡夫索格魯今天強調，土耳其是F-35計畫夥伴，截至目前已投資約14億美元、為這項計畫而生產的零件總值達22億美元。他警告：「在最糟情況下，如果無法採購F-35，我們會被迫尋找替代方案。」

艾爾段也已公開表示，他曾向川普表達，在F-35議題上，若美方不能做出更多讓步，則安卡拉將會尋求替代方案。（編輯：劉學源）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播