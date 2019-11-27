男吃火鍋肉沒涮熟 體內發現700條蟲

中國浙江一名46歲朱姓工人吃火鍋後，感到頭暈、頭疼，甚至抽蓄、口吐白沫，醫師檢查後在他體內發現逾700條絛蟲，甚至侵入腦部導致病變，推斷是因為他沒有將豬肉、羊肉涮熟。示意圖，非當事人。（資料照）

2019-11-28 00:07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名46歲朱姓工人時常出差吃火鍋，但近日卻時常感到頭暈、頭疼，甚至有口吐白沫、抽蓄等癲癇症狀，就醫檢查後醫生在他體內發現逾700條絛蟲，甚至侵入腦部導致病變，推斷是因為他沒有將豬肉、羊肉涮熟。

據《CNN》報導，中國浙江衢州一名46歲朱姓工人，一個月前買了豬肉和羊肉和麻辣湯底自己煮鍋吃，不料數日後卻感覺暈眩、頭痛，甚至出現抽蓄、口吐白沫等癲癇症狀。

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朱男的同事將他緊急送醫，經過電腦斷層掃描（CT）後，發現朱男頭部出現「顱內鈣化」及其他病變，但他因為想要省錢，拒絕再接受進一步檢查即出院返家。

然而這些症狀並沒有好轉，反而越來越嚴重，最後朱男至中國浙大醫學院附屬第一醫院就診，醫師對他進行核磁共振（MRI）掃描後，確認他罹患了「囊蟲病」（neurocysticercosis），即豬肉絛蟲幼蟲引發的腦部神經性病變，體內包括腦部有超過700條寄生性的絛蟲。

醫生得知朱男曾食用火鍋後，推斷很有可能是因為他並未把豬、羊等肉煮熟，導致寄生性的絛蟲幼蟲進入其體內並存活下來。朱男也坦承，因為麻辣湯底是紅色的，他習慣將肉涮一下便食用。

醫生進行手術將朱男體內的絛蟲取出，並為其腦部減壓，現在他恢復狀況良好，休養後無大礙。

據悉，囊蟲病雖常見於亞洲、撒哈拉、南非及拉丁美洲，在已開發國家較為罕見，但仍有病例傳出。通常由進食含有絛蟲蟲卵或幼蟲的食物或水引起，最常見於未烹煮（熟）過的蔬菜類、肉類。

朱男腦部斷層掃描顯示有多處白點病變。（圖取自浙大醫院網站）

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