為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

男吃火鍋肉沒涮熟 體內發現700條蟲

中國浙江一名46歲朱姓工人吃火鍋後，感到頭暈、頭疼，甚至抽蓄、口吐白沫，醫師檢查後在他體內發現逾700條絛蟲，甚至侵入腦部導致病變，推斷是因為他沒有將豬肉、羊肉涮熟。示意圖，非當事人。（資料照）

中國浙江一名46歲朱姓工人吃火鍋後，感到頭暈、頭疼，甚至抽蓄、口吐白沫，醫師檢查後在他體內發現逾700條絛蟲，甚至侵入腦部導致病變，推斷是因為他沒有將豬肉、羊肉涮熟。示意圖，非當事人。（資料照）

2019-11-28 00:07:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江一名46歲朱姓工人時常出差吃火鍋，但近日卻時常感到頭暈、頭疼，甚至有口吐白沫、抽蓄等癲癇症狀，就醫檢查後醫生在他體內發現逾700條絛蟲，甚至侵入腦部導致病變，推斷是因為他沒有將豬肉、羊肉涮熟。

《CNN》報導，中國浙江衢州一名46歲朱姓工人，一個月前買了豬肉和羊肉和麻辣湯底自己煮鍋吃，不料數日後卻感覺暈眩、頭痛，甚至出現抽蓄、口吐白沫等癲癇症狀。

朱男的同事將他緊急送醫，經過電腦斷層掃描（CT）後，發現朱男頭部出現「顱內鈣化」及其他病變，但他因為想要省錢，拒絕再接受進一步檢查即出院返家。

然而這些症狀並沒有好轉，反而越來越嚴重，最後朱男至中國浙大醫學院附屬第一醫院就診，醫師對他進行核磁共振（MRI）掃描後，確認他罹患了「囊蟲病」（neurocysticercosis），即豬肉絛蟲幼蟲引發的腦部神經性病變，體內包括腦部有超過700條寄生性的絛蟲。

醫生得知朱男曾食用火鍋後，推斷很有可能是因為他並未把豬、羊等肉煮熟，導致寄生性的絛蟲幼蟲進入其體內並存活下來。朱男也坦承，因為麻辣湯底是紅色的，他習慣將肉涮一下便食用。

醫生進行手術將朱男體內的絛蟲取出，並為其腦部減壓，現在他恢復狀況良好，休養後無大礙。

據悉，囊蟲病雖常見於亞洲、撒哈拉、南非及拉丁美洲，在已開發國家較為罕見，但仍有病例傳出。通常由進食含有絛蟲蟲卵或幼蟲的食物或水引起，最常見於未烹煮（熟）過的蔬菜類、肉類。

朱男腦部斷層掃描顯示有多處白點病變。（圖取自浙大醫院網站）

朱男腦部斷層掃描顯示有多處白點病變。（圖取自浙大醫院網站）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
人心惶惶也別造謠！ 網傳「中國鼠疫恐以紙箱傳染」是假的
2019-11-27 22:59

人心惶惶也別造謠！ 網傳「中國鼠疫恐以紙箱傳染」是假的
美業者預計：若中徹關稅 豬肉市場規模將達7千億
2019-11-26 21:57

美業者預計：若中徹關稅 豬肉市場規模將達7千億
金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎

金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎
中國進口美全豬量增百倍 美農業部令肉商揭露豬肉銷售
2019-11-26 10:37

中國進口美全豬量增百倍 美農業部令肉商揭露豬肉銷售
肉不夠吃...中國10月豬肉進口翻倍 雞、牛增逾50％
2019-11-23 14:41

肉不夠吃...中國10月豬肉進口翻倍 雞、牛增逾50％
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
男右眼癢痛竟拉出7公分寄生蟲！ 醫師：已在體內12年
2019-11-21 22:33

男右眼癢痛竟拉出7公分寄生蟲！ 醫師：已在體內12年
美國大豆、豬肉真香 中國11月持續購買
2019-11-16 11:06

美國大豆、豬肉真香 中國11月持續購買

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播