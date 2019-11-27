港鐵月台加裝「鐵幕」！車廂情況全看不到 網友：好恐怖

有香港地鐵車站在月台裝上了「鐵幕」，讓站在月台的人完全看不到車廂內的狀況，令不少港網友害怕表示「不敢搭乘，感覺不安全」。（擷取自林兆彬臉書）

2019-11-27 21:52:43

〔即時新聞／綜合報導〕香港自反送中示威抗爭活動以來，爆發多起警民衝突，也曾發生港警在地鐵車站中追打示威者事件。港媒指出，有香港地鐵車站在月台裝上了「鐵幕」，讓站在月台的人完全看不到車廂內的狀況，令不少港網友害怕表示「不敢搭乘，感覺不安全」。對此，港鐵回應，該站月台幕門先前遭損壞，已完成臨時修復，並裝上鋼板或木板。

根據《立場新聞》報導，港鐵旺角站中觀塘綫往調景嶺及荃灣線往荃灣方向的月台，都裝上了沒有窗戶，無法看到車廂內狀況的「鐵幕」。民眾發現此事後，紛紛好奇上前敲打鐵門。有香港網友諷刺，「這樣一來就不會重演831太子站事件了，因為月台上的人較難看到列車內發生什麼事」。

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對此，也有不少網友直呼「真心覺得可怕！這樣的交通工具真的不敢坐」、「我唔會坐，好沒有安全感」、「感覺好恐怖，死在裡面都沒人知道」、「不乎合安全標準，當有事故影響救援」、「這樣發生事故怎麼逃生？」

對此，旺角東區剛當選的準議員林兆彬向港鐵詢問後，得到港鐵答覆表示，旺角站11月13日凌晨結束營運後被人非法闖入並大肆破壞，月台幕門、車站大廳也遭嚴重破壞。旺角站被迫於13日至15日關閉，維修人員隨後進行臨時復修，並在毀的玻璃月台幕門裝上鋼板或木板，在確保車務運作安全以及經風險評估後，旺角站於11月16日重開。

香港反送中8月31日時曾爆發血腥暴力衝突，港人稱之為「831太子站事件」。當晚有大批鎮暴警察和速龍小隊衝入太子站地鐵車廂追捕示威者，過程中警方持警棍無差別暴打、噴射胡椒噴霧，傷及無辜市民，其後更封鎖地鐵站連救護員也一度無法進入，網路上更傳言有港民在此事件中死亡。不過警方否認是「進站打人」，強調只是使用「適當武力」制伏示威者。

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