香港新科區議員蕭德建：當選代表市民支持抗爭

香港新科區議員蕭德建。（蕭德建提供）

2019-11-27 23:29:48

〔記者簡惠茹／台北報導〕這次香港區議會選舉，許多沒有政黨背景的政治素人，承接反送中運動訴求，以5大訴求挺進區議會，民主派的勝利，更代表香港民意的展現，旺角北新科區議員蕭德建毫無政黨背景下，今年9月才決定參選，他說，他的當選可說是完全顯示香港市民如何急切求變，如何支持香港的抗爭。

40歲的蕭德建的政見上直接打上，「五大訴求，缺一不可」，戴上防毒面具的照片，讓人直接就會聯想到反送中運動，文宣上的名字旁，更是標記上「抗爭者」三個字，他說，他就是為了支援反送中運動而參選，他就是要清清楚楚告訴大家，抗爭者不是暴徒，抗爭運動是有民意基礎的。

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過去20年來，蕭德建都在大專院校從事社會服務相關工作，主要研究貧窮、勞工、弱勢社群、就業服務等，這次他以無黨籍、完全沒有政黨背景的政治素人，當選為旺角北的區議員，他說，他現在是大學社會科學院副研究員，主要研究為青少年生涯發展服務研究，所以在近期運動中，深深看見現在香港青少年政策及服務，不只不能回應他們的需要，而且根本不尊重青少年的意見及聲音。

蕭德建表示，他只是一個很普通的香港市民，每每看到傳媒中又有青年示威者被打至頭破血流，自己卻於安全的室內看新聞直播，因要照顧女兒，無法出面保護青年，無法與他們同行，會因此深深感到內疚，而其實很多香港市民也和他一樣懷有「內疚感」，他經常在想，「我想在能承擔的範圍之內再做多一點，可以做什麼？」這次香港的抗爭有不少主婦、長者參與其中，他們也因為要照顧家庭，或因行動不便未能參與更多，也都更加飽受煎熬。

他強調，他是為了支援反送中運動而參選，所以在這次選舉中，從選舉的文宣到他的短講，他都選擇清清楚楚明明白白地告訴大家，香港的抗爭運動有一面倒的民意基礎，市民清楚知道抗爭者不是暴徒，我們並非無原因無差別地破壞，而是有具體清晰明確的目標，就是五大訴求，捍衛自已的尊嚴，建設自由民主的香港社會，而不是政府所說的「只有小部份暴徒在破壞社會安寧」。

蕭德建指出，「區議員」只是一個制度內小小的民意收集角色，其實無法為香港政治帶來什麼樣的改變，甚至如果將選議員視為抗爭的重要目標、民主的唯一表現，根本是死路一條，而他希望利用區議員的角色，推動更多街坊、市民「直接參與」議政，「為自己發聲，而不是我代他們發聲。」接下來希望能建立公共論壇，讓街坊可以參與議政，將社區事務、資源分配等問題放到公共平台讓選民直接投票決策。

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