伊朗監禁華郵記者 美聯邦法官判賠1.8億美元

美國聯邦法院在11月22日，宣判伊朗政府須賠償雷扎安（見圖）及其家人近1.8億美元。（美聯社）

2019-11-27 23:38:08

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》的記者雷扎安（Jason Rezaian）在2014年被伊朗政府以間諜罪羈押。雷扎安控訴在羈押的544天中，遭伊朗政府以不人道的方式對待。對此，華盛頓特區聯邦法官判伊朗政府必須賠償雷扎安與其家人1.8億美元（約合台幣55億元），雷扎安的律師希望能以高額賠償金阻止伊朗政府再以人質手段影響與美國之間的談判。

綜合外媒報導，雷扎安（Jason Rezaian）是《華盛頓郵報》德黑蘭辦事處的負責人。2014年7月他被伊朗拘捕，被控間諜罪等罪行。2016年因為美伊換囚，雷扎安得以獲釋，當時美國以7名違反制裁的伊朗囚犯換取在伊朗的4名美國囚犯，雷扎安就是其中一名。

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審理此案的華盛頓特區聯邦法官萊昂（Richard Leon）判伊朗政府必需向雷扎安及其家人支付1.8億美元賠償，其中雷扎安本人個人補償占2380萬美元（約合台幣7.26億元）。對此，伊朗方並無出席也無回應，因此法官將其認定為默認。

根據報導，長達30頁的判決書中說明了雷扎安在拘留期間所遭受的酷刑，他無法聘請律師並被強迫認罪，且以肢解與處死作威脅，這544天以來身心飽受折磨。

法官萊昂表示，綁架人質並施以折磨是伊朗政府與美國政府討價還價的談判籌碼，這個行為要被嚇阻所以必須天價重判。雷扎安的律師鮑克（David Bowker）表示，要求超高額懲罰性賠償，是為了迫使伊朗當局重新評估以人質和恐怖主義為外交手段的成本。

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