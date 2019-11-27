為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

歡慶感恩節 川普特赦火雞不忘自嘲

美國總統川普今天依照白宮傳統，在感恩節時赦免火雞。（法新社）

美國總統川普今天依照白宮傳統，在感恩節時赦免火雞。（法新社）

2019-11-27 23:32:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天依循白宮感恩節傳統，特赦兩隻火雞。同時不忘拿這兩隻火雞開玩笑，自嘲眾議院對他的彈劾案。

綜合外媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天依循傳統在白宮玫瑰園舉行火雞特赦儀式，川普將兩隻受到特赦的火雞取名為「麵包」（Bread）與「奶油」（Butter）。

兩隻火雞雖然逃過一劫，但特赦牠們的川普總統現在正被眾議院彈劾案弄得灰頭土臉。歡慶佳節之餘，川普不忘用這兩隻火雞開玩笑。他表示，這兩隻火雞處變不驚，「這非常重要，因為他們已經收到傳票，必須在週四出現在謝安達（Adam Schiff）家地下室」。而謝安達是聯邦眾議院情報委員會主席。

川普也大酸出面指控他的人，「這兩隻火雞跟其他證人不一樣，我們確實有見到面，這真是太罕見了」。此外，他也暗諷媒體是禿鷹，加碼對媒體開砲，表示今天火雞特赦儀式對媒體應該是非常受歡迎，因為「火雞跟禿鷹關係十分密切」。

火雞向來是美國感恩節不能缺的大餐，為了展現感恩節的意義，歷任美國總統都有特赦火雞免於變成佳餚的傳統，但直到老布希（George H.W. Bush）在任時，白宮公開特赦火雞才成為慣例。

得到總統赦免的火雞奶油（Butter）在媒體前大秀自由身。（彭博）

得到總統赦免的火雞奶油（Butter）在媒體前大秀自由身。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
到底是感恩節還是愚人節？ 這隻火雞切開後就露餡了
2019-11-27 19:00

到底是感恩節還是愚人節？ 這隻火雞切開後就露餡了
槓上國防部！ 川普特赦前線犯罪美軍
2019-11-16 23:27

槓上國防部！ 川普特赦前線犯罪美軍
金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎

金馬創投 活屍快跑獲臺北文創劇作獎
中國記者黃琦健康危急 無國界記者組織籲習近平特赦
2019-07-29 20:24

中國記者黃琦健康危急 無國界記者組織籲習近平特赦
習近平簽特赦令 政治犯不在列
2019-06-30 11:05

習近平簽特赦令 政治犯不在列
瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況

瑞銀2020年度展望 一手掌握全球市況
全球聲援 報導羅興亞大屠殺 緬甸2記者獲特赦
2019-05-08 06:00

全球聲援 報導羅興亞大屠殺 緬甸2記者獲特赦

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播