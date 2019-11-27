歡慶感恩節 川普特赦火雞不忘自嘲

美國總統川普今天依照白宮傳統，在感恩節時赦免火雞。（法新社）

2019-11-27 23:32:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今天依循白宮感恩節傳統，特赦兩隻火雞。同時不忘拿這兩隻火雞開玩笑，自嘲眾議院對他的彈劾案。

綜合外媒報導，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天依循傳統在白宮玫瑰園舉行火雞特赦儀式，川普將兩隻受到特赦的火雞取名為「麵包」（Bread）與「奶油」（Butter）。

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兩隻火雞雖然逃過一劫，但特赦牠們的川普總統現在正被眾議院彈劾案弄得灰頭土臉。歡慶佳節之餘，川普不忘用這兩隻火雞開玩笑。他表示，這兩隻火雞處變不驚，「這非常重要，因為他們已經收到傳票，必須在週四出現在謝安達（Adam Schiff）家地下室」。而謝安達是聯邦眾議院情報委員會主席。

川普也大酸出面指控他的人，「這兩隻火雞跟其他證人不一樣，我們確實有見到面，這真是太罕見了」。此外，他也暗諷媒體是禿鷹，加碼對媒體開砲，表示今天火雞特赦儀式對媒體應該是非常受歡迎，因為「火雞跟禿鷹關係十分密切」。

火雞向來是美國感恩節不能缺的大餐，為了展現感恩節的意義，歷任美國總統都有特赦火雞免於變成佳餚的傳統，但直到老布希（George H.W. Bush）在任時，白宮公開特赦火雞才成為慣例。

得到總統赦免的火雞奶油（Butter）在媒體前大秀自由身。（彭博）

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