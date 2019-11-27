香港人反抗》作家鄧小樺述說理大經驗 批警濫捕受傷18小時才治療

香港知名作家鄧小樺昨（26）日親述理大內所見所聞及被捕經過，批評警方濫捕且忽視人權，並強調抗爭「手足」真的就像是「身體的一部分」。（圖取自臉書 鄧小樺 TANG SIU WA）

2019-11-27 21:08:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港知名作家鄧小樺日前驚傳在理工大學遭警方逮捕，昨（26）日她現身抗爭者音樂人舉辦的「孤星淚」音樂會，親自描述在理大內的所見所聞及被捕經過，她批評警方濫捕且忽視人權，當時她本身的腳傷也在被捕18小時後才獲得處置。

批評警方「濫捕」、「忽視人權」

據《立場新聞》報導，鄧小樺回憶被捕經過表示，她在本（11）月18日晚間腳部受傷，19日上午負傷離開理大時遭警方逮捕，但警方並沒有告知罪名，直至隔日凌晨才得知被控暴動罪。

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鄧小樺表示，她最初與其他50名被捕者待在同個地方，其中有一位在九龍愛民邨被捕的女生和她說，吃完早餐出門突然被警方逮捕，身上連包包都沒帶，鄧小樺批評這種做法是「濫捕」。

除此之外，鄧小樺補充表示，被捕者的人權幾乎沒有被照顧到，她以親身經驗為例，包括向警方要求撥打電話頻頻被拒，自己的腳傷也在被拘捕18小時後才獲准就醫，當時患部已腫脹。

鄧：「手足」就是身體的一部分

鄧小樺也不忘向群眾分享留守理大內部的經驗和感受，她在16日進入尚未有嚴重警民衝突發生的理大校園，並形容初期狀態猶如「烏托邦」，學生分工合作、各司其職，有的煮飯、有的清潔，呈現「沒有私產、互相分享」的情形。

後來警民衝突一觸即發，鄧小樺待在飯堂照顧抗爭「手足」，為他們清理警方水炮液體、送上食物，直至19日，校內所有人得知警方即將圍攻，其實已經十分焦慮，許多人都希望可以離開。

鄧小樺形容，常常擔心一覺醒來驚覺「昨天她協助清潔過的手足已經不見了」，而感到痛心難過，她哽咽形容：「『手足』這個詞是真的，他就是你身體的一部分。你覺得他們不見了，就會想把他們找回來。」

最後，鄧小樺分享烏拉圭記者、作家愛德華多‧加萊亞諾（Eduardo Galeano）講述191個流亡故事的小說《擁抱之書》（El libro de los abrazos），並期許香港人不管面對甚麼樣的衝擊或災難，都要「齊上齊落」（同進同退）。

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