美智庫研議與台簽公報 推動「美台關係正常化」

美國智庫「2049計畫研究所」正積極研議，比照1972年《上海公報》的做法推動「美台關係正常化」，讓美國在台協會升格成具有「官方性質」的聯絡辦事處。（記者方賓照攝）

2019-11-27 23:13:34

〔即時新聞／綜合報導〕有媒體今（27）披露，美國智庫「2049計畫研究所」（Project 2049 Institute）正積極研議，比照1972年與中華人民共和國建交前簽訂《上海公報》的做法，未來可能會與台灣簽署具官方性質的聯合公報，並讓美國在台協會升格成具有「官方性質」的聯絡辦事處，以推動「美台關係正常化」。

綜合媒體報導，「2049計畫研究所」以「正常、穩定、建設性」（Normal、Stable、Constructive）三個原則，縮寫成NSC，與台灣「國安會」（National Security Council）的英文簡稱相同，希望以70年代《上海公報》的經驗推動「美台關係正常化」，不僅要與台灣政府簽訂官方的正式聯合公報，還會將「美國在台協會」（AIT）直接升格成「美國駐台聯絡辦事處」。據傳「2049計畫研究所」近日有邀請台灣的遠景基金會赴美共同推演，由遠景基金會董事長、即陳水扁總統時期外交部長陳唐山率隊前往，該家智庫也有邀請行政院陸委會參加，但陸委會考量「議題敏感」並未加入。

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根據《旺報》報導，美國智庫「2049計畫研究所」執行主任石明凱（Mark Stokes）近日以《上海公報》為發想，他認為台灣已民主化多年，如果美國將台灣視為中國的一部分並不合理，因此，他探討美國可比照1970年代的做法，反過來與台灣簽訂官方聯合公報，藉此來推動「美台關係正常化」。石明凱「美台聯合公報」的構想，與美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）近日計畫的「台灣主權象徵法案」（Taiwan SOS）脈絡一致，目前他也正積極向美國國會議員推銷「與台灣簽訂聯合公報」的方案。

根據《香港01》報導，《上海公報》是當年推動「美中關係正常化」的重要文件，與《中美建交公報》、《八一七公報》合稱為「中美三個聯合公報」，據資料顯示，美國與「中華人民共和國」在1979年正式建交，在此之前，雙方已於1972年先簽署《上海公報》，接著在1973年至1978年間，美、中也在各自的首都設立聯絡處，由此看來，「簽訂聯合公報」成功與否關係到台、美兩方未來的正式建交。

據傳「2049計畫研究所」近日有邀請台灣的遠景基金會赴美共同推演，由遠景基金會董事長、即陳水扁總統時期的外交部長陳唐山率隊前往。（記者林翠儀攝）

美國智庫「2049計畫研究所」執行主任石明凱近日以《上海公報》為發想，探討美國可比照1970年代的做法，反過來與台灣簽訂官方聯合公報，藉此來推動「美台關係正常化」。（法新社）

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