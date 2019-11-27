摔斷腿無聊去買彩券 美男爽中3000萬樂透！

美國一名男子在工作時不慎摔斷腿被迫休假，因為閒得發慌，因此決定買張彩券試試手氣。沒想到這張彩券，讓他中了美金100萬元（約新台幣3000萬）的頭獎。美國彩券投注示意圖。（法新社）

2019-11-27 19:26:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名男子在工作時不慎摔斷腿而被迫休假，因為閒得發慌，因此決定買張彩券試試手氣。沒想到這張彩券，讓他中了100萬美元（約新台幣3000萬元）頭獎。

綜合外媒報導，這名幸運的55歲男子居住在美國馬里蘭州，是一名技工。他告訴彩券局官員，他最近工作時摔斷了腿，熱愛工作的他被迫休息，因此感到相當無聊，「因為我不能上班，因此我開始玩彩券」。

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男子指出，他一開始是買頭獎高達200萬美元（約新台幣6000萬）的彩券，一張要價30美元（約新台幣900元），結果運氣還不壞，2週內有4張彩券中了各500美元（約新台幣1萬5000元）彩金。在朋友建議下，他決定嘗試去玩一張售價20美元（約新台幣600元），頭獎獎金100萬美元的彩券。

男子回憶中獎那天的情況說，當時和朋友站在櫃台前研究了一下，並按照朋友建議選了一款彩券，「當店員試圖抽出時，彩券被卡住了，那一刻我大聲喊『這張中大獎了！』因為它卡在裡面不想出來」。

沒想到亂喊一聲竟成真，他的預感是正確的，因為這張彩券就中了100萬美元頭彩。中獎男子也立刻打電話和母親、老闆分享喜悅，老闆還問他還要不要回來上班。對此，男子表示，他熱愛他的工作，一定會回去上班；他也表示，這筆錢將拿來購買新車和房子，「如果能再買一艘船就太好了」！

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