神鬼奇航？挪威教堂地底發現千年維京海盜船！

挪威教堂地底發現超過千年的維京海盜船遺跡。（畫面擷自挪威文化遺產研究所，NIKU網站）

2019-11-27 19:18:31

〔即時新聞／綜合報導〕一艘船齡超過千年的維京海盜船日前在挪威一所教堂旁被發現，挪威文化遺產研究所（NIKU）的考古學家宣布，NIKU團隊使用雷達技術發現了這艘船，據報導這艘船被用於傳統的船葬。

綜合外媒報導，這艘長17公尺的船隻殘骸被埋在挪威西部埃德（Edøy）島嶼埃德教堂的表土之下。考古學家表示，若是目前強行將船隻出土恐導致部分結構遭破壞。但研究團隊肯定的表示這艘船來自墨洛溫或維京時期，這也意味者這艘船已有超過千年的歷史。除此之外研究團隊也發現一個小的聚落遺跡。

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這項發現是由NIKU的專家使用博爾茲曼考古勘探（Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Prospection）與虛擬考古研究所（LBI ArchPro）共同開發的高分辨率地質雷達完成的。

NIKU數位考古學團隊領導人，維京船專家帕什（Knut Paasche）表示，這是一個令人興奮的發現，這項技術幫助我們找到了另一艘船。隨著技術的飛躍發展，研究團隊對過去的了解越來越多。

帕什也提到，截至目前已在挪威發掘三艘保存完好的維京人船葬，這艘新船具有重要的歷史意義，並且可以通過現代考古手段對其進行研究。

NIKU團隊多位研究員對埃德當地進行原始調查，也促使這次的發現。根據地方當局的建議，他們於2018年9月開始對埃德教堂周圍的一個較小區域進行了調查，並回報了有希望的結果。

考古學家蓋布爾（Manuel Gabler）表示，NIKU已經完成了原定的研究區域，但是考古團隊有空餘時間，因此決定對另一個領域進行快速調查。事實證明，這是一個不錯的決定。

NIKU團隊現在希望能夠大範圍的研究和探索埃德和周邊地區。考古學家索萊姆（Engtrø Solem）表示，希望與地方當局一起參與這個研究項目，在這個地區研究團隊可以用幾種非侵入性的調查方法進行更大的研究調查。

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