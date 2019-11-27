Google地圖拍到軍艦！ 金剛山旅遊港口 傳北韓將改回軍用港

從Google Map空照圖發現北韓長箭港停有多艘軍艦且鑑首朝外（紅框處），前南韓海軍將領認為「北韓已重新將長箭港作為軍事用途」。（圖擷取自Google Map）

2019-11-27 16:55:23

〔即時新聞／綜合報導〕北韓長箭港過去開放南韓金剛山觀光遊輪停靠，然而今（27日）有韓媒報導，自金剛山旅遊中斷後，Google地圖拍到軍艦停靠長箭港畫面，可能將其改回軍事用途。

綜合韓媒報導，長箭港原本是北韓潛艇和軍艦的前方基地，但自1998年11月金剛山旅遊項目啟動後，長箭港一度不再作為軍港使用，並將軍艦遷至其他軍港。有南韓官員表示，自2008年金剛山旅遊中斷後，偶爾可見有潛艇停靠長箭港，且從2、3年前開始，長箭港開始建造新設施，軍艦幾乎長期停駐於此。

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韓媒《中央日報》比對Google Map空照圖，發現2018年8月建有過去所沒有的地面維修設備，且有多艘軍艦停靠，其中軍艦艦首朝向大海。一位前南韓海軍將領對此表示，一般軍艦停靠時，均會以側身緊貼碼頭且並排停靠多艘軍艦，只有在需緊急出港時，為了方便出動才會將艦首朝外，「說明北韓已重新將長箭港作為最前方的海軍基地」。

有消息人士指出，長箭港配有供油設施，金剛山旅遊項目展開時，也曾有軍艦在此停靠，對此有待慎重觀察分析。然而，南韓軍隊則稱，韓、美軍正緊密合作監視北韓軍艦在長箭港的活動情況，對於長箭港是否會成為軍事基地，尚無法證實此消息。

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