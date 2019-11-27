香港選前傳中國試射「東風-41」可搭載核彈頭攻擊美國本土

各界矚目的「東風-41」在中國國慶閱兵典禮上首度亮相，這個陸基洲際彈道飛彈，號稱可以打擊全球任何目標。（路透）

2019-11-27 10:34:18

〔即時新聞／綜合報導〕上月1日中共國慶閱兵大典，陸基洲際彈道飛彈「東風-41」首度亮相，傳出解放軍上週五（22日），也就是在香港區選前夕，試射這個可搭載常規彈頭及核彈頭，最多可攜帶10個分導式彈頭的新型飛彈。

據《華盛頓時報》（The Washington Times）報導，有不具名五角大廈官員表示，中國在22日試射「東風-41」飛彈，這是自2018年5月以來首次得到美軍官方確認的「東風-41」試射消息，正值香港區選前夕，時機敏感；長年關注中國軍事發展的推特「East Pendulum」表示，這次試射可能是由太原衛星發射中心射出，飛向內蒙古戈壁沙漠。

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報導指出，美國情報機構認為，從中國國慶70週年閱兵典禮上，公開亮相16枚「東風-41」來看，其已經正式服役部署；不過五角大廈拒絕對此試射發表評論，中國大使館發言人也不回應相關提問。

根據公開資料顯示，「東風-41」為陸基洲際彈道飛彈，最大射程可達14000公里，時速最高達25馬赫，號稱可以打擊地球上任何一個目標，發射後30分鐘內能就飛抵美國，可搭載常規彈頭及核彈頭，最多可攜帶10個分導式彈頭，分別瞄準多個目標，其於中共國慶70週年閱兵式上壓軸出場，足見解放軍對其重視程度。

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