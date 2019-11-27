支持自由已深植DNA 民調：近七成美國人支持香港民主抗爭

雷根基金會民調顯示，68％美國人贊成美國對香港民主運動給予支持，僅有14％的美國人支持中國政府。（法新社）

2019-11-27 09:16:07

〔即時新聞／綜合報導〕香港日前區議會選舉落幕，泛民主派大勝，不過香港的民主抗爭仍尚未停步，美國雷根基金會在週二發布民調，顯示有68％的美國人贊成美國對香港民主運動給予支持，僅有14％的美國人支持中國政府。

根據《美國之音》報導，雷根基金會在10月24日至30日對1003名不同黨派的美國公民進行調查，民調數據顯示，若北京在香港升級武力，有69%的受訪者表示支持美國以經濟制裁中國，同時有59%的受訪者認為，美國應以安全援助回應。就美中貿易戰議題上，美國人則是出現分歧，有49%的受訪者支持美國與中國進行貿易戰，46%的人反對。

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另外，此項民調也提到兩岸關係，若是中國入侵台灣，有76%的受訪者認為，美國應承認台灣為獨立國家、64%受訪者支持對中國實施經濟制裁。

雷根研究所政策主任霍夫（Rachel Hoff）表示，民調並沒有具體探討美國人為何支持香港民住運動，但她認為，應該是「支持民主自由」這件事深植於美國人的DNA當中，「作為一個國家，我們需要做這樣的事，挺身支持世界各地的人們為他們與生俱來的自由民主而抗爭」。雷根研究所所長札克海姆（Roger Zakheim）也強調，越來越多美國人認識到中國所帶來的威脅。

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