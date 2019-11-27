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香港法案川普簽不簽？美國務卿僅強調：支持港民主自由

龐皮歐強調，美國會持續支持香港的自由民主。（法新社）

龐皮歐強調，美國會持續支持香港的自由民主。（法新社）

2019-11-27 08:20:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國國會日前通過「香港人權與民主法案」，只待美國總統川普簽署即可成為法律；美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）指出，在一國兩制框架下，美國會持續支持香港的民主、自由價值；但川普是否會簽署法案？龐皮歐不預設立場。

龐皮歐當地時間週二召開記者會，分別對香港及新疆兩大中國敏感議題表態；龐皮歐先是恭賀香港區域選舉順利完成，並強調「美國會持續支持香港的自由、民主價值」，但前提是在「一國兩制框架」以及「香港人民意志」的條件下；被問及川普是否會簽署香港法案，龐皮歐僅保守地說，不會替總統或國會預設立場。

談到近來中國共產黨文件外流，證實對新疆維吾爾族嚴重人權迫害，及大規模監禁穆斯林監督團體的行徑，龐皮歐表示，「這顯示出整個議題並非偶然，而是有目的性且持續發生中的。」

據美國法律，法案送交總統後有10天考慮期限，簽署或不簽署，都會完成立法；如果總統決定否決，國會可進行修改再送總統，但若是有3分之2絕對多數推翻總統否決，法案仍會自動生效。扣除週日及感恩節假期，最後期限將落在12月3日。

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