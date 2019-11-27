川普是否簽香港法 蓬佩奧：美人權標準適用各地

2019-11-27 05:43:02

〔中央社〕美國總統川普是否會簽署「香港人權與民主法案」，受到外界關注。美國國務卿蓬佩奧今天對此表示，美國人權標準適用世界各地，香港也不例外，美方也堅定希望中國履行其對香港承諾。

美國參眾兩院上週相繼迅速通過參院版「香港人權與民主法案」，並在21日正式將法案送出國會，遞交至白宮給川普簽署。由於川普目前將與中國簽署「第一階段」貿易協議視為重要目標，外界擔憂他將犧牲香港人權，選擇否決法案以確保協議順利簽署。

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根據美國法律，總統有10天考慮簽署法案或提出反對；如果總統動用否決權，參眾兩院必須有2/3的絕對多數才足以推翻，若總統選擇什麼都不做，法案將會自動生效。

參院版「香港人權與民主法案」主要提案人、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）辦公室今天表示，扣除週日及感恩節假期，川普簽署香港法案的最後期限將落在12月3日。

被問及川普對法案態度，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天召開記者會時表示，美國政府對北京該如何對待自己人民，態度立場一直很清楚，「我們（美方）將自身人權標準套用在全世界，香港也不例外」。

蓬佩奧指出，美國國會已採取動作，法案也被送至川普面前，他不便搶先一步猜測川普會怎麼做。但蓬佩奧強調，美國行政部門政策一直很清楚，也堅定支持中共持續履行其對香港的承諾。

蓬佩奧表示：「我想過去一週，你們在香港人民身上有看到這點，我們（美方）要的也是一樣，那就是繼續維護在國際法下所達成的協議。」

「香港人權與民主法案」若生效，美國總統將被授權每年點名並透過凍結資產、簽證限制等措施，制裁侵害香港人權的人士。法案也要求美國國務卿，每年檢視香港自治情況，並評估其是否仍符合在美國法律下享受特殊貿易待遇。

由於法案關係到美國國務卿，有媒體詢問蓬佩奧是否會建議川普簽署香港法案。蓬佩奧回應表示，若川普簽署法案後生效，他將必須針對香港情況做出相關判定，但為了確保過程公平中立，他不希望現在做任何預判。

但他強調，如果法案生效，他將會公開相關認證報告，並依據法規將報告送至美國國會。

蓬佩奧在記者會上，也恭喜香港人民24日成功舉辦自由、公平及和平的地方區議會選舉。根據港媒初步統計，非建制派在所有民選452席次中拿下388席，其中以泛民派為絕大多數，親中建制派則僅拿下59席。

蓬佩奧指出：「美國持續支持『一國兩制』架構所保證香港的民主價值及基本自由，也支持香港人民的渴求。」（編輯：陳政一）

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