川普：美中接近達成貿易協議 美挺香港示威民眾

2019-11-27 03:19:03

〔中央社〕美國總統川普今天表示，美中達成貿易協議談判正處於「最後的陣痛」，但同時，華盛頓當局支持香港示威民眾，希望看到香港維持民主。

川普在白宮橢圓形辦公室（Oval Office），被記者問及是否要向香港人民傳達什麼訊息。香港泛民主派在24日的區議會選舉大獲全勝。

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川普回答：「我們支持他們。如諸位所知，我和習（近平）主席的關係非常好。我們正處於一項非常重要協議的最後陣痛，我想你們可以說是歷來最重要的貿易協議之一。這項協議的談判非常順利，但同時，我們希望看到香港情況良好。」

他接著表示：「我認為會的，我認為習主席會讓情況變得良好，我了解他，我知道他會想要情況變得良好。」

記者未明確問及「香港人權與民主法案」，美國參眾兩院上週通過這項支持香港民主運動示威者法案，法案目前已送到川普桌上。

這項法案讓北京大為不悅，川普在試圖與中國達成協議，結束16個月來造成雙輸的貿易戰之際，一直未對是否簽署或否決這項法案明確表態。

白宮顧問康威（Kellyanne Conway）今天稍早表示，美國與中國接近就第一階段貿易協議達成共識，但3大障礙仍在，包括強迫技術轉移和智慧財產問題。

她表示：「總統希望達成協議。但是總統總是等待達成最好的協議。」

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