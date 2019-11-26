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冤獄36年！ 巴爾的摩非裔哈林3人組終獲釋

美國3名來自巴爾的摩的非裔男子徹斯納特（左起）、史都華和華金斯坐牢36年後，今天無罪獲釋。（法新社）

美國3名來自巴爾的摩的非裔男子徹斯納特（左起）、史都華和華金斯坐牢36年後，今天無罪獲釋。（法新社）

2019-11-26 23:08:42

〔中央社〕美國3名來自巴爾的摩（Baltimore）的非裔男子於坐牢36年後，今天無罪獲釋。對於這場冤獄，其中一名受害者說：「有人必須為此付出代價。不能讓這件事就這麼算了。」

1983年，馬里蘭州西巴爾的摩哈林公園中學（Harlem Park Junior High School）一名14歲學生在校內遭射殺，他的喬治城大學（Georgetown University）外套也被偷。由於這是巴爾的摩公立學校首次發生校園致命槍擊案，當時引發軒然大波和媒體廣泛報導。

根據州檢察官辦公室發布的聲明，當年調查人員鎖定徹斯納特（Alfred Chestnut）、史都華（Andrew Stewart）和華金斯（Ransom Watkins）這3名16歲非裔男孩，並指導、脅迫其他青少年證人提供對3人不利證詞，證明3人犯案。3人後來被判處無期徒刑。

協助「哈林3人組」（Harlem Park Three）獲釋的「中大西洋無辜計畫」（Mid-Atlantic Innocence Project, MAIP）指出，當年有4名證人在審理期間指認徹斯納特等3人涉案，但後來撤銷相關說法。儘管徹斯納特後來遭目擊身穿喬治城大學外套，他的母親已出示收據，證明曾購買同款外套。

州檢察官莫斯比（Marilyn Mosby）於「哈林3人組」獲州巡迴法院法官正式宣告無罪並自監獄釋放後表示：「由於檢警失職，這3名男子於孩童時期就被判有罪。」

莫斯比又說：「他們該獲得的遠遠不只是道歉，我們虧欠他們真正的賠償，我打算為此全力以赴。」

在獲釋後記者會上，華金斯表示：「這種事絕對不該發生。」

他強調，必須有人為冤獄案負責，「這場奮鬥還沒結束」。

MAIP執行長阿姆布魯斯特（Shawn Armbruster）指出：「所有和本案有關的人，包括學校主管、警方、檢方、陪審團成員、媒體和社區，都遽下判斷並容許自身的管窺之見，蒙蔽了證據呈現的明顯問題。」

自1983年被定罪判刑以來，含冤的「哈林3人組」坐了36年牢，當年的16歲少年也成了50多歲中年人。

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