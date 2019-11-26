請別同情我！修車師傅沒雙手雙腳 扛一家四口卻沒生意…

來西亞麻六甲（Malacca）一名修車師傅布蘇（Pak Busu），由於失去四肢而被顧客「同情」，選擇不將車輛送到他的修車場維修，因此客源稀少、收入嚴重不足。（圖擷取自臉書）

2019-11-27 00:38:02

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞麻六甲（Malacca）修車師傅布蘇（Pak Busu），由於失去四肢而被顧客「同情」，選擇不將車輛送到他的修車場維修，因此客源稀少、收入嚴重不足，他近日在臉書發文，請大家不要「可憐」他，反而歡迎大家來修車，他才能繼續維持全家人的生計。

綜合外媒報導，來自馬來西亞麻六甲的布蘇失去雙手雙腳，卻堅持工作，靠著修車養家活口，卻因顧客「同情」他的殘疾、不願找他修車，導致客源稀少，讓他的收入嚴重不足，生活難以維持。

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與妻子育有2名孩子的布蘇在貼文中指出，「人們不想把車送來我的車廠維修，是因為他們同情我的遭遇，但請大家不要同情我，你們應該要想想，如果我沒有工作，該如何養活我的妻兒」。

布蘇也說，「我有責任工作，因為我必須維持妻而的生計，除了每天孩子上學時的零用錢，必須支付房租、水電費等」，因此，他也呼籲網友，「如果您需要修理汽車，請把汽車送到我的修車場」，他也留下修車場的資訊和手機號碼，歡迎大家找他修車，讓他能繼續維持一家四口的生計。

布蘇的貼文在短短幾天內就獲得7400多個讚、5600次分享、近700則留言，網友們對被他所感動，有網友指出，「儘管他身體有殘疾，卻堅持承擔責任，我們大家都應該幫助他」，也有許多人說，現今許多身體健全的人反而不願工作，因此非常敬佩他。

熱心的網友們也幫忙張貼布蘇的名片，提供布蘇的修車場的詳細地址，而布蘇也提醒有修車需求的人，可以提前打電話向他預約，並感謝所有替他轉發貼文的網友們。

布蘇近日在臉書發文，請大家不要「可憐」他，反而歡迎大家來修車，他才能繼續維持全家人的生計。（圖擷取自臉書）

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