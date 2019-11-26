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新疆再教育營受害者揭慘況 高呼「習近平萬歲」才能吃飯

曾被關押在新疆「集中營」的「學員」向外媒揭露內情，他們甚至要高喊精神口號「感恩習近平、習近平萬歲」才能吃飯。（美聯社）

曾被關押在新疆「集中營」的「學員」向外媒揭露內情，他們甚至要高喊精神口號「感恩習近平、習近平萬歲」才能吃飯。（美聯社）

2019-11-27 00:16:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府在新疆大規模設立「再教育營」，關押超過百萬名維吾爾人、哈薩克人和穆斯林。曾被關押在新疆「集中營」的「學員」向外媒揭露內情，他們甚至要高喊精神口號「感恩習近平、習近平萬歲」才能吃飯。

綜合媒體報導，北京當局聲稱「再教育營」是為反恐目的推行的「職訓中心」，凡入住「再教育營」的學員均爲「自願」接受職業培訓和教育轉化，但24日被國際調查記者同盟（ICIJ）曝光的官方文件「中國電文」披露了在這些營地的囚犯被關押、灌輸思想和懲罰的實情，直接打臉中國官方發佈的不實消息。

與ICIJ合作的多家外媒採訪到參與其中的人員及受害者說法，一位「職訓中心」前講師透露，設施裡每個角落都有配槍警察，根本無法逃走。被關押的人會被強迫認罪，認的罪還要重到管理單位滿意，一舉一動都會被打分數。

這位前講師說，她一遍又一遍教導學員「沒有共產黨，我就無法生存」、「共產黨向我展示了活著的唯一方法」。她說，中國政府的目標就是讓少數民族漢族化，「這不是要教導他們，這是要徹底摧毀他們」。

曾被關押於「再教育營」的學員則透露，再教育營中，起床就要唱中國國歌，用餐前也要齊聲高喊「感恩習近平、習近平萬歲」才能用餐，一個月只能冷水洗澡2分鐘，他們也被告知，若有信仰，就信中國的佛教，不要去信伊斯蘭這種海外來的傳染病。

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