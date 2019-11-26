川普發威 美國對中國簽證發放量減半

川普政府上任大幅減少對中國發放的簽證數量。（歐新社）

2019-11-26 22:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國目前正在縮減發放的簽證數量，其中以對中國公民的發放量下降最劇。美中之間面對技術外流與諸多政治經濟矛盾，兩方關係惡化之下，美國學術界開始擔憂招生問題，商界也面臨到派員出差困難的情況。

根據《日經新聞》報導，美國簽證的發放量從2015年達到高峰後便開始下降，2017年川普上任後更進一步緊縮發行量。

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根據美國國務院統計，2019年度的簽證發行量約為868萬張，較川普上任前的2016年度減少了16%，其中以對中國公民的發放量減幅最大。2019年度對中國公民的發放量約124萬張，比較2016年度大約下減45%。近6年美簽對中國的發行量一直都是最大，但是在2019年度時墨西哥超越中國暫居第一。

中國公民到美國短期出差與旅遊都必須有「B」簽證，但因中美關係惡化，對中國公民發放的B簽證減少了一半。至於留學簽證「F1」簽證則是減少了3成，與最高峰的2015年度相比，雖然可能是簽證延長導致更新申請減少，但偷竊技術的問題也讓美國加強對中國留學生的審查。

根據美國國際教育研究所的統計，在美國留學生連續3年呈現負成長，跟簽證審查延遲與被拒有很大關係。不少教育機構開始擔憂招生狀況，因為留學生是重要的學生來源。美國麻省理工學院（MIT）也發佈聲明，呼籲政府不要排斥留學生。

除了學界，商界也擔憂簽證審查嚴格的問題。根據美國移民局統計，海外企業員工調派到美國分公司時使用的「L簽證」2019年度的通過率為72%，較2016年度的85%迅速下滑。許多將被調派至美國的人員面臨到申請文件被退回與追加審查問題的狀況。

「美國優先」一直是川普政府的核心主軸，就業方面為了確保本國國民就業不受影響而加強簽證審查，學術方面避免技術外流更是防不勝防，中美之間的猜忌與美國民族主義情緒高漲，移民數量下減勢必難免。

美國麻省理工學院（MIT）發佈聲明，呼籲政府不要排斥留學生。圖為麻省理工學院。（美聯社）

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