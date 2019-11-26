為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

川普發威 美國對中國簽證發放量減半

川普政府上任大幅減少對中國發放的簽證數量。（歐新社）

川普政府上任大幅減少對中國發放的簽證數量。（歐新社）

2019-11-26 22:26:06

〔即時新聞／綜合報導〕美國目前正在縮減發放的簽證數量，其中以對中國公民的發放量下降最劇。美中之間面對技術外流與諸多政治經濟矛盾，兩方關係惡化之下，美國學術界開始擔憂招生問題，商界也面臨到派員出差困難的情況。

根據《日經新聞》報導，美國簽證的發放量從2015年達到高峰後便開始下降，2017年川普上任後更進一步緊縮發行量。

根據美國國務院統計，2019年度的簽證發行量約為868萬張，較川普上任前的2016年度減少了16%，其中以對中國公民的發放量減幅最大。2019年度對中國公民的發放量約124萬張，比較2016年度大約下減45%。近6年美簽對中國的發行量一直都是最大，但是在2019年度時墨西哥超越中國暫居第一。

中國公民到美國短期出差與旅遊都必須有「B」簽證，但因中美關係惡化，對中國公民發放的B簽證減少了一半。至於留學簽證「F1」簽證則是減少了3成，與最高峰的2015年度相比，雖然可能是簽證延長導致更新申請減少，但偷竊技術的問題也讓美國加強對中國留學生的審查。

根據美國國際教育研究所的統計，在美國留學生連續3年呈現負成長，跟簽證審查延遲與被拒有很大關係。不少教育機構開始擔憂招生狀況，因為留學生是重要的學生來源。美國麻省理工學院（MIT）也發佈聲明，呼籲政府不要排斥留學生。

除了學界，商界也擔憂簽證審查嚴格的問題。根據美國移民局統計，海外企業員工調派到美國分公司時使用的「L簽證」2019年度的通過率為72%，較2016年度的85%迅速下滑。許多將被調派至美國的人員面臨到申請文件被退回與追加審查問題的狀況。

「美國優先」一直是川普政府的核心主軸，就業方面為了確保本國國民就業不受影響而加強簽證審查，學術方面避免技術外流更是防不勝防，中美之間的猜忌與美國民族主義情緒高漲，移民數量下減勢必難免。

美國麻省理工學院（MIT）發佈聲明，呼籲政府不要排斥留學生。圖為麻省理工學院。（美聯社）

美國麻省理工學院（MIT）發佈聲明，呼籲政府不要排斥留學生。圖為麻省理工學院。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美國限制中官員赴美簽證 中國氣炸：勸美撤銷相關決定
2019-10-10 10:29

美國限制中官員赴美簽證 中國氣炸：勸美撤銷相關決定
美打擊「千人計畫」 中國政府僱員涉詐騙簽證被捕
2019-09-18 22:13

美打擊「千人計畫」 中國政府僱員涉詐騙簽證被捕
健康走 愛長久

健康走 愛長久
美軍招募變嚴 2中國移民被汰除
2019-08-01 05:30

美軍招募變嚴 2中國移民被汰除
造假留美學生簽證 中國女子非法賺逾6千萬
2019-07-27 10:35

造假留美學生簽證 中國女子非法賺逾6千萬
信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛

信義限時IG熱點　盟可睞公仔超吸睛
反制中國、印度！美國擬限制H-1B工作簽證配額
2019-06-20 07:31

反制中國、印度！美國擬限制H-1B工作簽證配額

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播