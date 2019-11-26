駐泰代表牽線 興大與泰商合作在泰成立台灣示範農場

我駐泰代表童振源見證興大國際產學聯盟和泰國天賜農場的合作簽約儀式，期望透過台泰合作共造兩國農業雙贏局面。（圖擷取自童振源臉書）

2019-11-26 14:57:28

〔即時新聞／綜合報導〕台灣傑出的農業屢次在國際上發光發熱，廣受肯定，近期又再傳好消息！經數個月研商後，國立中興大學新農業國際產學聯盟24日正式與泰國天賜農場簽約合作，攜手建立台灣示範農場，我駐泰代表童振源在場見證。未來，台灣栽培技術和肥料、種子等將一同引入天賜農場，藉這次台泰合作機會展示優良農業品質，共造雙贏局面。

為落實中央力推的「新南向政策」，經由童振源的引介和長達6個月的實地訪查、評估與意見交換後，興大國際產學聯盟和泰國天賜農場於24日正式簽訂合作協議書。對此，童振源表示，台泰政府在同業合作上較為困難，而這次由台灣政府支持的台泰民間機構互惠，料可融合台灣優勢農業科技、人才與泰國完善農業環境和行銷管道，共創新合作模式，也期望能盡快使技術成果擴散至其他農民，以此提升當地農民收入，消費者也可購得優質農產品。

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除此之外，童振源也廣邀泰國國內農企業前來參觀與商機媒合，望能拓展台灣優質農業產品、技術與服務至泰國與東南亞各國家。

簽約之前，台方已提供許多栽植建議與較適合當地農業環境的優良品種番茄種子給泰方，同時也提出詳實的行動計劃，期望藉由滿滿誠意力爭泰方信任。合作契約成立之後，天賜農場方面將引進台灣優秀農業技術顧問與種子（苗）、肥料和農藥，合力提升泰國農業品質，更可有效拉抬台灣農業資材及相關產品在泰國市場的競爭力。未來雙方也期望朝溫室興建、智慧農場合作方案進行討論，深化合作夥伴關係。

天賜農場位於曼谷近郊，農場主人拉卡納·納沃羅伊（音譯，Luckana Naviroj）同時也是泰國大型購物中心集團「The Mall Group」資深執行副總，負責食品部門管理及推廣，除此之外，該農場管理職也囊括幾位泰國農業界重要人士。興大國際產學聯盟則是旨在融合校內深厚農業技術底蘊與科技技術，力求打造「農業4.0」，為台灣農業技術創造新局面。

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