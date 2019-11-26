離奇！他被愛犬活生生「舔死」

德國63歲男子只是被愛犬舔了一下，竟然就因為極為罕見的犬咬二氧化碳嗜纖維菌感染而喪命。示意圖。（法新社）

2019-11-26 12:24:52

〔即時新聞／綜合報導〕德國一名63歲男子只是被愛犬舔了一下，竟罹患罕見的感染病症致死，收治該病患的不來梅紅十字醫院醫生將過程撰寫成論文，發表在《歐洲內科病例報告》（European Journal of Case Reports in Internal Medicine）上，並建議若有任何飼主出現異常的流感型症狀，請立即就醫檢查。

據《CNN》報導，該病例由犬咬二氧化碳嗜纖維菌（Capnocytophaga canimorsus）所引起，這種細菌通常是在貓狗的口腔中滋生，只有極少數的情況下才會傳染給人類。

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最初，德國男子身上出現了流感症狀，但很快地就發展成敗血症和猛爆性紫斑，儘管轉移到加護病房照顧，還是因為多器官功能衰竭而死亡。

今年5月，美國俄亥俄州一名婦女因感染犬咬二氧化碳嗜纖維菌而被截肢，其原因可能是德國牧羊犬舔了她身上的傷口。去年，威斯康辛州一名男子也因為感染該細菌，使得他的四肢和鼻子都被切除。

賓夕法尼亞大學獸醫學院獸醫微生物學講師科爾（Stephen Cole）指出，犬咬二氧化碳嗜纖維菌是犬隻口腔裡的正常菌群，通常不會引起任何重大疾病，但是在錯誤的位置

、錯誤的時間、錯誤的患者身上，可能導致非常罕見的嚴重感染。

該名病患出現敗血症和猛爆性紫斑症狀。（圖擷自European Journal of Case Reports in Internal Medicine期刊）

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