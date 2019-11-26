為何反送中文宣設計水準高？ 中國網友推測因香港「無審查制度」

網友貼出10月20日九龍遊行文宣，認為反送中文宣設計水準相當高。（翻攝自新．品葱）

2019-11-26 17:36:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動仍在延續，逾半年的抗爭期間，網路上總是不乏為港人打氣的圖文、影片、歌曲等優秀創作，大量、快速又吸睛的文宣總是緊扣時事動態，令觀者動容，堪稱此社會運動的另一看點。有支持反送中的中國網友在「新．品葱」網站提問，為何反送中文宣水準相當高？引來大批網友回應，不少人認為，應和香港無「審核機制」有關。

港府於10月時引用緊急法訂立《禁蒙面法》，港人在10月20日對此發起反惡法九龍遊行；發文網友針對該日遊行文宣進行觀察，感嘆香港文宣在設計和審美水準都相當高，想向其他人討教其中緣由，同時也認為中國反共網友應向港人美感學習，研究如何製作反共文宣。

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對此，不少網友從制度方面分析，香港不受審核機制限制，應該是香港和中國創作上最大的差異主因；網友分析，在享有言論自由的良好創作環境中，創作者日常吸收的資訊未經官方以統一標準篩選，且相關美感教育較為進步，創作者在發布作品前，也無須像中國人得先自我審核，也免受官方審查，長久累積之下，美感差異自然產生。

除此之外，也有網友認為，這些文宣都是發自內心、立場正義的創作，而且相關文宣量大，較無回音的作品容易消失在大眾視野裡，能被廣傳、保留的，定是佳作。也有人指出，這些文宣的核心「貴在真誠」，不如中共「假大空」文宣，像中共為了操作「飯圈」文化而製造的「阿中哥哥」設定並不能打動人心。

就法律方面，也有人點出，中國對版權保護力度不足，進而造成創作環境不佳，應是差異主因之一。

這張反送中文宣對中國人臉辨識系統大加諷刺，創作理念令人震撼。（翻攝自新．品葱）

2D繪圖在反送中文宣中是常見創作類型之一，色彩配置或畫面分配都令人激賞。（翻攝自新．品葱）

即便是照片加工的反送中文宣也帶著洗鍊、簡潔的設計感。（翻攝自新．品葱）

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