軍情動態》美國向摩洛哥出售36架阿帕契 總價達1294億

美國「國防安全合作局」宣布，出售36架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機給摩洛哥。（美聯社）

2019-11-26 10:37:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國防部「國防安全合作局」（DSCA）日前宣布，將批准出售36架AH-64E「阿帕契」攻擊直升機給摩洛哥，除了AH-64E之外，包括相關彈藥以及必要零組件，軍售案總值達到42.5億美元（約新台幣1294億元）。

此軍售案包括24架AH-64E，另外12架則是具備選購權，79具T700-GE-701D發動機、36具AN/ASQ-170「目標獲得系統」（TADS），其中有18架將安裝先進的AN/APG-78「長弓」毫米波雷達。武器部份，美方同意出售551枚AGM-114「地獄火」飛彈、60枚「長弓地獄火」飛彈、200枚AIM-92H「毒針」空對空飛彈、588套APKWS精確導引火箭、5216枚2.75英吋無導引火箭，以及9.3萬發30公厘鏈砲彈藥。

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參與此軍售計劃的主要承包商將是亞利桑那州梅薩的波音公司和佛州奧蘭多的洛克希德馬丁公司。國防安全合作局表示，此軍售案將提高摩洛哥應對威脅之能力，對其部隊提供近距離空中支援，同時加強與美軍及其他盟軍的裝備通用性。

波音公司將AH-64稱為「世界上最先進的多用途戰鬥直升機」，具備雷射、紅外線等鎖定功能，能在不到1分鐘分析128個不同目標。AH-64E型則是更加進化，配備升級版長弓火控雷達，更加強力的引擎以及先進航電設備及夜視系統。

我國先前也曾向美國採購30架AH-64E，並在2017年6月28日舉行首支阿帕契直升機「作戰隊」成軍典禮，扣除失事折損的1架，其餘29架AH-64E全數配署在陸軍航特部601旅。

此軍售案除了直升機之外，也包括相關彈藥以及必要零組件。（彭博）

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