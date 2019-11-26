法國廢置城堡削價出售 政府再推古蹟樂透募資修繕

法國鄉鎮許多古蹟城堡修繕費高昂，且地處偏遠，導致城堡遭棄置。圖為位於法國西部的莫特香德涅城堡進行修復前樣貌。（圖擷取自facebook.com/CMChandeniers）

2019-11-26 13:29:36

〔中央社〕法媒報導，法國鄉鎮許多古蹟城堡修繕費高昂，且地處偏遠賣不出去，導致城堡遭棄置，瀕危古蹟數量近年不斷增加。全面的古蹟修繕、維護與活化方案正迫在眉睫。

巴黎已於2018年躍升房價第五高的城市，僅次於香港、紐約、洛杉磯與多倫多。當全法國房價上漲的同時，只有城堡價格一直在下跌。費加洛報分析，城堡房價自2008年已跌了25%，創歷年新低。

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維護一座城堡一年平均耗費4萬多歐元，不少城堡主人的後代無力維持或不願再待在鄉村地區，使得鄉鎮待售城堡越來越多，價格也不斷下跌。一般城堡平均只要80萬歐元（約新台幣3000萬元）便可購入。

換句話說，只要巴黎一套三房公寓的價格，就可入主一座法國城堡。有些地方甚至出現40萬歐元的低價，當然，後續修繕的費用也不容小覷。

舉例來說，法國西北角距巴黎500公里遠的阿莫爾濱海省（Cotes-d’Armor）一座18世紀法國貴族羅賓恩（Robien）的城堡，該家族曾出了4位布列塔尼議會議長與1位共和國部長。擁有20多間房、一座祈禱堂，以及150公頃土地。

然而，子孫無力繼承，只好拍賣家族光輝時期的印記。最初售價420萬歐元，無人問津，目前打出對折仍難以脫手，城堡市場冷淡可見一斑。報導也說，近年求售的城堡數量已高達1500座，幾乎是不到8年前的兩倍。

報導也指出，近年外國城堡買家人數增加，且不同國籍買家喜好的區域各有不同。中東買家喜歡購買離大巴黎地區較近的地方，也是目前城堡交易大宗以及升值較快的物件。美國買家偏好法國北邊諾曼第省、亞洲投資客則鍾愛波爾多或勃根地等葡萄產區的城堡。

然而，沒有「附加價值」或較不方便的鄉鎮，城堡通常面臨賤售。法國「領養城堡」協會（Adopte un chateau）不願意看到代表法國歷史光輝與貴族的象徵如此消失在荒煙雜草中，協會主席馬奇（Julien Marquis）指出問題點，「現在沒人想要這些王公貴族的住所，因為附近沒有商家或學校」。

領養城堡協會成立於2015年，旨在協助為維護與活化岌岌可危的城堡。協會希望跳脫城堡的古蹟與建築面向，以文化企劃的思維模式協助古蹟重獲新生。它協助城堡主規劃各種創新的商業或非營利活動，吸引人潮，讓城堡成為現代地方生活珍貴的附加價值。

「歷史住宅」（ Demeure historique ）等協會近年來急聲呼籲政府正視私人古蹟的修繕需求並給予更多協助。協會主席羅傑西（de Lorgeril）表示，「這些城堡，是國土的未來」。

為增加國庫內的古蹟維護與修復預算，今年10月，文化部長里斯特（Franck Riester）、總統夫人碧姬．馬克宏（Brigitte Macron）與受命推動文化遺產與古蹟樂透的記者兼主持人柏恩（Stephane Bern）宣佈將再推動古蹟樂透募資計畫。

這是法國繼今年6月後，第3波古蹟樂透與刮刮樂，透過發行樂透與刮刮樂向大眾募款，把獲利分攤用於修繕全法國120座瀕危古蹟。

然而本月18日法國參議院檢視今年政府支出時，提議砍掉古蹟維護預算2500萬歐元。該金額恰好是2018年古蹟樂透收入中撥用於古蹟維護的費用，此舉除引起柏恩強烈不滿，亦使政策可信度大受批評。

政府解釋金額相同只是巧合，而刪除預算只是管理常用的方式，還好提議最後遭到參議員否決。

對此，柏恩面對媒體時除表達不滿外，也重申保護古蹟的重要：「古蹟是少數良好運行的產業，不僅不會外移，還能直接和間接地維持50萬名法國人的生計。」

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