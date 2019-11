2019-11-26 01:44:32

〔中央社〕美國今天表示,緬甸違反了禁止化學武器的全球公約,可能保有1980年代留存的化武。

美國副助理國務卿狄南諾(Thomas DiNanno)在禁止化學武器組織(Organization for the Prohibition of Chemical Weapons)年度會議上說,緬甸一座往日生產芥子氣的「歷史性」設施可能仍保有這種化學武器。

緬甸是在2015年正式加入禁止化學武器公約(Chemical Weapons Convention),這項公約禁止生產、儲存和使用化武。

狄南諾說:「美國擔心,緬甸歷史性的化武設施內可能留存有化武。」

他說:「根據能夠獲得的情報,美國認定緬甸並未遵守禁止化學武器公約,即未申報以往的化武計畫,也未摧毀化武設施。」

