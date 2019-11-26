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巴黎氣候協定擋不住 大氣中溫室氣體濃度創新高

2019-11-26 00:29:03

〔中央社〕聯合國世界氣象組織（WMO）今天說，大氣中的溫室氣體濃度在2018年創下新高，增加速度超過過去10年平均上升速度，助長了破壞性越來越強的天氣模式。

聯合國氣候變遷高峰會下週將在馬德里舉行，聯合國溫室氣體公報（Greenhouse Gas Bulletin）是在會前推出的一系列研究報告之一，預期將導引高峰會的討論。這項研究測量的是大氣中導致全球暖化氣體的濃度，而不是排放量。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「即使巴黎氣候協定作出各種承諾，沒有跡象顯示大氣中溫室氣體濃度的增加速度減緩，更別說下降了。」

塔拉斯說：「這種持續的長期趨勢顯示，未來的世代將面臨更嚴苛的氣候變遷衝擊，包括溫度升高、更極端的氣候、缺水、海平面升高以及海洋與陸地生態的破壞。」

世界氣象組織這份報告顯示，二氧化碳的濃度從2017年的405.5ppm上升到2018年的407.8ppm，增加速度超過2005到2015年間的2.06ppm平均年增率。

燃燒化石燃料所產生的二氧化碳是地球暖化的元兇。不管未來政策如何演變，二氧化碳會在大氣中停留幾個世紀，鎖定氣候變暖趨勢。

塔拉斯說：「值得回顧的是，上一次地球經驗相同的二氧化碳濃度是在300到500萬年前。」

報告中也提到，比二氧化碳更強而有力的溫室氣體甲烷和氧化亞氮濃度也創下新高。

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