日本粉絲Cos「雷神之鎚」 創意合照被貼上索爾的IG

日本一名網友把自己扮演成雷神索爾的武器，參加合照見面會，結果最後照片卻被演員本人貼上IG。（idolzukinoOzi3＠Twitter）

2019-11-25 21:54:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本「東京動漫節」（TOKYO COMIC Con）22日至24日於千葉縣盛大展開，在「雷神索爾」克里斯漢斯沃的合照見面會上，一名網友扮演成作品當中的「雷神之鎚」，結果最後除了順利獲得合照外，照片還登上克里斯漢斯沃的Instagram，讓該名網友開心不已，忍不住在推特上說：「這是夢嗎？」

在東京動漫節中，民眾可以支付2.8萬日圓（約新台幣8000元）來參加克里斯漢斯沃的合照見面會，而一名網友因此創意發想，扮演成雷神索爾的武器「雷神之鎚」，把自己的臉當成鎚子本體，挖空臉部塗上顏料，並在側面安裝「握把」。

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按照規定，參加者在拍攝過程中，不得要求擺出特別姿勢，沒想到最後在合照時，他不只被克里斯漢斯沃「拿在手中」，最後甚至還出現在對方的Instagram限時動態上。

該名網友得知後，將照片上傳至個人推特，表示自己被克里斯漢斯沃貼在Instagram上了，「什麼這是夢嗎？」讓大量網友轉貼按讚，並紛紛表示：「真厲害」、「好有趣」、「超級羨慕」、「創意真不錯！太棒了」。

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