為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

日本粉絲Cos「雷神之鎚」 創意合照被貼上索爾的IG

日本一名網友把自己扮演成雷神索爾的武器，參加合照見面會，結果最後照片卻被演員本人貼上IG。（idolzukinoOzi3＠Twitter）

日本一名網友把自己扮演成雷神索爾的武器，參加合照見面會，結果最後照片卻被演員本人貼上IG。（idolzukinoOzi3＠Twitter）

2019-11-25 21:54:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本「東京動漫節」（TOKYO COMIC Con）22日至24日於千葉縣盛大展開，在「雷神索爾」克里斯漢斯沃的合照見面會上，一名網友扮演成作品當中的「雷神之鎚」，結果最後除了順利獲得合照外，照片還登上克里斯漢斯沃的Instagram，讓該名網友開心不已，忍不住在推特上說：「這是夢嗎？」

在東京動漫節中，民眾可以支付2.8萬日圓（約新台幣8000元）來參加克里斯漢斯沃的合照見面會，而一名網友因此創意發想，扮演成雷神索爾的武器「雷神之鎚」，把自己的臉當成鎚子本體，挖空臉部塗上顏料，並在側面安裝「握把」。

按照規定，參加者在拍攝過程中，不得要求擺出特別姿勢，沒想到最後在合照時，他不只被克里斯漢斯沃「拿在手中」，最後甚至還出現在對方的Instagram限時動態上。

該名網友得知後，將照片上傳至個人推特，表示自己被克里斯漢斯沃貼在Instagram上了，「什麼這是夢嗎？」讓大量網友轉貼按讚，並紛紛表示：「真厲害」、「好有趣」、「超級羨慕」、「創意真不錯！太棒了」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
最愛的孩子是哪個？ 犀利認證問題讓網友直呼太殘忍
2019-11-24 14:57

最愛的孩子是哪個？ 犀利認證問題讓網友直呼太殘忍
她PO出自家寵物「海豹」 居然是養超肥的「牠」！
2019-11-23 22:04

她PO出自家寵物「海豹」 居然是養超肥的「牠」！
詐騙手法日新月異 守護荷包人人有責

詐騙手法日新月異 守護荷包人人有責
動物園驚見山寨企鵝！近看發現是「牠」騙吃騙喝
2019-11-23 19:28

動物園驚見山寨企鵝！近看發現是「牠」騙吃騙喝
好懷念！ 他PO出一籃童年玩具 網笑：立可白塗厚、打火機燒翹
2019-11-22 23:26

好懷念！ 他PO出一籃童年玩具 網笑：立可白塗厚、打火機燒翹
黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

黑五購物節！家電超狂下殺五折起！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播