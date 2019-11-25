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香港人反抗》警圍理大爆「人踩人」 目擊者：傷者層層疊

醫護人員11月24日晚間在香港理工大學校園護送受傷的示威者搭上救護車。（路透）

醫護人員11月24日晚間在香港理工大學校園護送受傷的示威者搭上救護車。（路透）

2019-11-25 23:56:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方圍堵香港理工大學引發一連串街頭混戰，18日晚間至隔日凌晨在油麻地一帶爆發嚴重踩踏意外，雖然警方否認，但現場目擊者今（25）日出面指出，當時跌倒的示威者和民眾層層疊起近180公分，被壓在最底層的人至少承受600至900磅（272公斤至408公斤）的壓力，場面悽慘不忍直視。

綜合媒體報導，港警19日凌晨和聲援理大的示威者發生衝突，導致示威者在走避時，不慎發生「人疊人」事件。目擊的數名義務急救員指出，當時跌倒的示威者及民眾近60人，以躺臥式一層疊一層最高疊至8層高180公分，被壓在下面的人無法呼吸、甚至面部已經開始發紫，並一直聽到有人大喊「救人呀！好恐怖」。又因警方使用催淚彈、示威者拋擲汽油彈，現場煙霧彌漫，目擊者形容猶如「人間煉獄」。

義務急救員指出，被壓在最底層的人至少承受272公斤至408公斤的壓力，有人想呼救但無法發出聲音，只能靠眼神求助，也有人手腳明顯受傷。但警方到場後立即驅趕急救員和消防員，導致眾多傷患錯過黃金救援時間。而在他們救人期間，一批特別戰術小隊「速龍」趕到現場，用警棍毆打並使用胡椒噴霧阻止救援，甚至強迫剛被救出來的傷患下跪接受拘捕，隨後急救員被趕到數十公尺外的街頭轉角，並設下封鎖線。

對於警方斷然否認發生「人疊人」事件，義務急救員強調他們親眼目睹這起事件，現場的美籍急救員也表示，當時的傷患沒有防衛能力，不理解警員為何要阻止救援。急救員再透露，這是6個月以來在抗爭現場見到最恐怖的畫面，對傷者束手無策，又被警棍打傷，事隔一周仍沒法好好入睡。

香港警察在香港理工大學監視駐守在附近的示威者。（美聯社）

香港警察在香港理工大學監視駐守在附近的示威者。（美聯社）

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